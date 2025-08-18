Πόλεμος στην Ουκρανία: Ποια μορφή θα μπορούσε να έχει μια εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο οποιασδήποτε μελλοντικής μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα βρίσκεται κάποιο είδος εγγύησης ασφάλειας – το οποίο συζητήθηκε εκ νέου στη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (18/8).

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αναλάβουν οποιαδήποτε δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας το θέμα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων». Ωστόσο, σχόλια από τον Λευκό Οίκο υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται πλέον να είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν, όπως σημειώνει ανάλυση του BBC.

Ποια μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η βοήθεια;

Υπάρχουν γενικά 4 πιθανότητες:

Στρατιωτική παρουσία. Αυτή θεωρείται η λιγότερο πιθανή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτόν τον πόλεμο ως πρόβλημα της Ευρώπης, κάτι που «δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήταν αυτός στην εξουσία». Για να δεσμεύσει στρατεύματα εδάφους, ακόμη και σε ρόλο ειρηνευτικής αποστολής, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά, θα χρειαζόταν μια σημαντική αλλαγή στάσης.

Περιπολίες από αέρος και θάλασσα. Αυτό είναι πιο πιθανό. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποιεί ήδη πτήσεις επιτήρησης πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και αλλού για να παρακολουθεί την πορεία αυτού του πολέμου. Αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας μη συγκρουσιακής πτήσης αναγνώρισης ή θαλάσσιας περιπολίας και μιας πτήσης που είναι έτοιμη να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία. Αλλά φυσικά υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μιας μη συγκρουσιακής πτήσης αναγνώρισης ή θαλάσσιας περιπολίας και μιας πτήσης που είναι έτοιμη να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Πληροφορίες. Οι δορυφορικές και αεροπορικές πληροφορίες των ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να ανακόψει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων εισβολής. Σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης που θα συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές, τότε αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν πιθανώς πρόθυμες να βοηθήσουν.

Διοικητική υποστήριξη. Όποια μορφή και αν πάρει τελικά η «δύναμη διαβεβαίωσης» υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα χρειαστεί μεγάλη διοικητική υποστήριξη. Αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη, αυτός είναι ένας μη θανατηφόρος τομέας στον οποίο η Ουάσιγκτον θα ήταν πιθανώς πρόθυμη να βοηθήσει.