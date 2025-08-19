Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι «έγλειψαν» τον Τραμπ αλλά δεν τα κατάφεραν - Η ειρωνεία σε Ζελένσκι
Περιμένουμε «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι μόλις γυρίσει στην Ουκρανία, είπε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας. «Κεραυνοί» Λαβρόφ κατά Ευρωπαίων.
Εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ και επικρίσεις στους Ευρωπαίους επιφύλαξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, λίγες ώρες μετά τη διευρυμένη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια πλειάδα Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο.
Ο Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Τρίτη (19/8) πως ήταν σαφές κατά την συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».
«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος στη χθεσινή σύνοδο με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».
Μεντβέντεφ: «Να δούμε τι θα τραγουδήσει ο Ζελένσκι για τα εδαφικά»
Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.
«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε».
Ο Μεντβέντεφ είπε ακόμα πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».