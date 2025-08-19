Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι «έγλειψαν» τον Τραμπ αλλά δεν τα κατάφεραν - Η ειρωνεία σε Ζελένσκι

Εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ και επικρίσεις στους Ευρωπαίους επιφύλαξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, λίγες ώρες μετά τη διευρυμένη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια πλειάδα Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο.

Ο Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Τρίτη (19/8) πως ήταν σαφές κατά την συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ / Φωτ.: Reuters

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος στη χθεσινή σύνοδο με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Μεντβέντεφ: «Να δούμε τι θα τραγουδήσει ο Ζελένσκι για τα εδαφικά»

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε».

Ο Μεντβέντεφ είπε ακόμα πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».