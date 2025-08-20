Φουντώνει η δυσπιστία των Ευρωπαίων για τον Πούτιν, κι ο Λαβρόφ κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό

Ούτε βήμα πίσω δεν κάνει η Μόσχα σχετικά με το ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θεωρεί αποδεκτές για την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ φαίνεται πως υπονομεύουν τις ελπίδες για κάποια πρόοδος αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Όπως σημειώνει το Politico, οι δηλώσεις Λαβρόφ υποδηλώνουν περαιτέρω ότι το Κρεμλίνο δεν έχει μαλακώσει τις μαξιμαλιστικές του θέσεις σχετικά με την Ουκρανία: ότι θα γίνει ένα ουδέτερο κράτος, θα μειώσει δραστικά το στρατό της και θα εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αφού η Ρωσία τελειώσει μαζί της.

«Η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει με συλλογικές εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαπραγματευτούν χωρίς τη Ρωσία... Η Ρωσία θα δεχτεί αν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία παρέχονται σε ισότιμη βάση με τη συμμετοχή χωρών όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Moscow isn’t shifting on what it considers to be acceptable security guarantees for Ukraine, a top Kremlin official said today.https://t.co/CTIbUnWUVo — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 20, 2025

Το γεγονός ότι το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν λόγο στη λειτουργία των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία είναι απαράδεκτο για τους δυτικούς συμμάχους, ακόμη και αν προσπαθούν να καταρτίσουν ένα σχέδιο για την προστασία της Ουκρανίας μετά την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε ένα ακόμη παράδειγμα της απροθυμίας του Κρεμλίνου να λάβει μέτρα για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μια προτεινόμενη συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει μια μακρινή προοπτική, σύμφωνα με σχόλια που έκανε ο Λαβρόφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Επαναφέρει ιδέα του 2022

Την Τετάρτη, ο Λαβρόφ επανήλθε σε μια ιδέα που είχε προταθεί κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022, η οποία αφορούσε μια συμμαχία χωρών εγγυητών, παρόμοια με το ΝΑΤΟ, που θα παρείχε εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. Η ιδέα αυτή απέτυχε από τη δυτική πλευρά, επειδή η Μόσχα απαίτησε μια ρήτρα ομοφωνίας που έπρεπε να εγκριθεί από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, προτού ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση — και πρώτα απ' όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες — κατανοούν απόλυτα ότι η συζήτηση του ζητήματος της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Πούτιν επιτέθηκε επίσης στην κορυφαία διπλωμάτη της ΕΕ Κάγια Κάλλας, της οποίας οι δηλώσεις, όπως είπε, αποτελούν «υποβάθμιση των μεθόδων εξωτερικής πολιτικής».

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως επιτυχείς, δήλωσε στον Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα έχει προστασία από το ΝΑΤΟ «όπως αυτή του Άρθρου 5», αλλά παρέλειψε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες — ενώ αργότερα δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τελικά δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι ειλικρινής σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία — και οι δηλώσεις του Λαβρόφ ενισχύουν αυτή τη θεωρία.