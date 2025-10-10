Διπλωματία από την Μελάνια: Σε ανοιχτή γραμμή με τον Πούτιν για τα παιδιά από την Ουκρανία

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) ότι η ίδια και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν «ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας» σχετικά με τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το καλό όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ.



Εξήγησε πως ένας εκπρόσωπός της συνεργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν για να διασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



«Στην πραγματικότητα, οκτώ παιδιά έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους τις τελευταίες 24 ώρες», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη κυρία είχε γράψει μια επιστολή στον Πούτιν, στην οποία ανέφερε ότι ήταν καιρός να προστατευθούν τα παιδιά που επλήγησαν από τον πολυετή πόλεμο. Η επιστολή παραδόθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα τον Αύγουστο.



«Απάντησε γραπτώς, εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί απευθείας μαζί μου και περιγράφοντας λεπτομέρειες σχετικά με τα ουκρανικά παιδιά που διαμένουν στη Ρωσία», δήλωσε η ίδια την Παρασκευή.

'I hope peace will come soon. It can begin with our children.'



Melania Trump announces Russia has agreed that Ukrainians who were minors when they were displaced by the war and are now adults residing in Russia, will be returned 'within a short period of time.' pic.twitter.com/iJMR8ZCFM9 — Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Η Ρωσία έχει δείξει προθυμία

«Η Ρωσία έχει δείξει προθυμία να αποκαλύψει αντικειμενικές και λεπτομερείς πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση», είπε.



Η πρώτη κυρία είπε επίσης ότι της δόθηκε μια «λεπτομερής έκθεση» για τα οκτώ παιδιά που επανενώθηκαν και τα γεγονότα που επιβεβαίωσε η αμερικανική κυβέρνηση και περιέχονται στα έγγραφα.



«Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για μένα. Βασίζεται σε κοινό σκοπό και έχει διαρκή αντίκτυπο», είπε, προσθέτοντας ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη» σχέδια για την επανένωση περισσότερων παιδιών στο εγγύς μέλλον.



«Η ψυχή ενός παιδιού δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε σημαίες», σημείωσε η Μελάνια Τραμπ. «Πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας που θα είναι πλούσιο σε δυνατότητες, ασφάλεια και πλήρες με ελεύθερη βούληση. Έναν κόσμο όπου τα όνειρα θα πραγματοποιούνται και δεν θα ξεθωριάζουν από τον πόλεμο».