Ρωσία: Εκπαιδεύοντας ανήλικους μαχητές στο Ροστόφ - «Πετούσαμε χειροβομβίδες»

Όταν ακούει κανείς τη λέξη κατασκήνωση, ο νους του ταξιδεύει σε ανέμελες στιγμές και περιπέτειες με φίλους που το πολύ-πολύ να περιλαμβάνουν κυνήγι χαμένου θησαυρού.



Στη Ρωσία ωστόσο, η λέξη κατασκήνωση έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Στο Ροστόφ, στις όχθες του ποταμού Ντον, στα νότια της Ρωσίας, δεκάδες μαθητές απόλαυσαν μια περιπέτεια, εντελώς διαφορετική. Μια περιπέτεια που δεν θύμιζε σε τίποτα μια συνηθισμένη κατασκήνωση διακοπών.

Με στρατιωτικούς να δίνουν εντολές και να φωνάζουν για ενθάρρυνση, τα 83 παιδιά, ηλικίας 8-17 ετών, συμμετείχαν σε μια «διαδρομή» στις όχθες του ποταμού Ντον, που θύμιζε εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων. Άλλοτε έτρεχαν, άλλοτε σέρνονταν στο έδαφος με την κοιλιά και χώνονταν μέσα στην άμμο και τα ρηχά νερά.

Πολλοί φορούσαν στολές παραλλαγής. Κάποιοι κρατούσαν πραγματικά όπλα, ενώ άλλοι κρατούσαν αντίγραφα όπλων.

Όπως περιγράφει το Reuters, η άσκηση, υπό την επίβλεψη στρατιωτών που έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης τάσης στη Ρωσία να εκπαιδεύονται ακόμη και μικρά παιδιά σε δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία.

REUTERS/Sergey Pivovarov

«Θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου»

Ένας από τους νεότερους συμμετέχοντες, ο 8χρονος Ιβάν Γκλουτσένκο, δεν δίστασε να απαντήσει, όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πιο αξέχαστη στιγμή σε αυτό το εξεζητημένο καμπ.

«Πετούσαμε χειροβομβίδες και πυροβολούσαμε εικονικά», είπε.

Τα παιδιά ήταν μέλη μιας ομάδας δόκιμων που διοικούνταν από Κοζάκους στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Γιατί βρίσκομαι εδώ; Είναι επειδή θέλω να συνδέσω το μέλλον μου με τη στρατιωτική θητεία. Θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και να είμαι πιστός στον σκοπό μου μέχρι το τέλος», είπε ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια, ο Άντον.

Ένας άλλος, ο Ντέιβιντ, είπε ότι η «διαδρομή» τού επέτρεψε να δοκιμάσει τα όριά του. «Μου επέτρεψε να ανακαλύψω πόσο ισχυρή είναι η δύναμη της θέλησής μου».



Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι που ασκούν κριτική, όπως η ανεξάρτητη οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών «Ne Norma», που τονίζει ότι η υποβολή των παιδιών σε στρατιωτική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους στο σχολείο για το πώς να χειρίζονται όπλα και να κατασκευάζουν στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελεί μορφή κατήχησης και προπαγάνδας.

Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται ότι αυτό το είδος εκπαίδευσης χρησιμεύει στην ενστάλαξη υγιούς πατριωτισμού και στην οικοδόμηση εθνικής ανθεκτικότητας.

REUTERS/Sergey Pivovarov

«Παραλίγο να πεθάνω!»

Μεταξύ των εκπαιδευτών στο Ροστόφ ήταν ο Αλεξάντερ Σόπιν, ένας Ρώσος στρατιώτης που τραυματίστηκε στην Ουκρανία και αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η μεσαία κόρη του ήταν μεταξύ των παιδιών που συμμετείχαν στο καμπ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή την πορεία. Μου αρέσει να μεταδίδω την εμπειρία μου στα παιδιά. Μπορείτε να δείτε πώς σφυρηλατείται μια οικογένεια από αυτά», είπε ο Σόπιν.

Συμπλήρωσε ότι η κόρη του το απόλαυσε, αν και το βρήκε δύσκολο. «Να τρέχει ως μέλος μιας ομάδας και να μην απογοητεύει τους φίλους της -αυτό είναι που της αρέσει».

Μετά την προπόνηση, μερικά από τα παιδιά ήταν εμφανώς ενθουσιασμένα. «Παραλίγο να πεθάνω!» αναφώνησε μια έφηβη κοπέλα. «Τρέξαμε τρεις φορές!» είπε η φίλη της αγκαλιάζοντάς την.

Ο εκπαιδευτής Βλαντιμίρ Γιανένκο είπε ότι τα παιδιά άντλησαν «κατανόηση και γνώση» από την εμπειρία.

«Η πατριωτική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική», είπε. «Δεν θέλουν να περιφέρονται σε σοκάκια. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό γι' αυτούς εδώ».