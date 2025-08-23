Ουκρανία: Ο Τραμπ δηλώνει «μη ευτυχής» για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.



«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.



Επανέλαβε εξάλλου πως έχει δώσει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού πάρει αποφάσεις για τον πόλεμο αυτόν. «Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’», είπε.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είδε στην Αλάσκα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και κατόπιν στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό που θέλει είναι οι δυο τους να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε εξάλλου στους δημοσιογράφους φωτογραφία στην οποία εικονίζεται μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας πως του την έστειλε ο Ρώσος ομόλογός του. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.