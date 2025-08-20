Μια ενδεκάδα ευχαριστώ…

Σε τεσσεράμισι λεπτά ο Ζελένσκι πρόλαβε να επαναλάβει έντεκα φορές «ευχαριστώ» στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ όμως, επονομαζόμενος και «μπαμπάκας» από τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχε ορθά κοφτά ξεκαθαρίσει ότι ΝΑΤΟ δεν έχει για την Ουκρανία, ενώ ήταν τόσο υποστηρικτικός προς την πρόταση Πούτιν, που αρθρογράφοι τον βάφτισαν άνθρωπο του Ρώσου προέδρου. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τους διαμορφωτές της δυτικής κοινής γνώμης, είναι κατά το κοινώς λεγόμενο «πουτινάκι» γιατί δίνει δίκιο στους Ρώσους επειδή δεν θέλουν το ΝΑΤΟ στην αυλή τους και επαναλαμβάνει ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Προς τι λοιπόν τα ευχαριστώ;

Ο Ζελένσκι ενδεδυμένος με κοστούμι και όχι με στρατιωτική περιβολή, πρέπει να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα λόγω και της εξευτελιστικής συμπεριφοράς που είχε δεχθεί στην προηγούμενη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ποιος είναι το αφεντικό στη δυτική συμμαχία και ότι οι επτά που τον συνόδευαν δεν κλήθηκαν ως ηγέτες αλλά σαν χορηγοί. Αν κάποιος αμφιβάλει, ας προσφύγει στα ανακοινωθέντα που προβλέπουν εκατό δισεκατομμύρια, τα οποία θα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι στους Αμερικανούς για αμυντικούς εξοπλισμούς των Ουκρανών.

Και εδώ υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον και μια τεράστια πολιτική «πατάτα» που μας αφορά. Πέρα από τη νομιμοποίηση της κατοχής των ουκρανικών εδαφών από τους Ρώσους, που λόγω της ανοικτής πληγής του Κυπριακού δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποδεχτούμε. Η Ελλάδα αντικατέστησε την προσεκτική στάση απέναντι στη Ρωσία σε μια άνευ όρων υποστήριξη προς την Ουκρανία (μέχρι τους Αζόφ φιλοξενήσαμε με τηλεδιάσκεψη στο Κοινοβούλιο) και μοιραία οδήγησε τη σχέση μας σε κατάσταση Σιβηρίας.

Όμως το επιχείρημα αναλογικότητας της κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία οδηγήθηκε στον γνώριμο εδώ και πενήντα χρόνια «πολιτικό κουβά». Η Τουρκία θα έχει το κομμάτι της από τα ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια ενώ προτάθηκε και για φιλοξενούσα χώρα του επόμενου ραντεβού Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι ή με όποια σύνθεση επιλεγεί. Το ανατριχιαστικό βέβαια είναι ότι προτάθηκε από τους Γάλλους, με τους οποίους η Ελλάδα έχει υπογράψει αμυντικό σύμφωνο και πληρώνει αδρά για αυτό, αγοράζοντας μάλιστα την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά.

Ίσως τελικά οδηγούμαστε και εμείς σε μια θέση που θυμίζει λιγάκι Ζελένσκι. Έχουμε πληρώσει ένα πανάκριβο λογαριασμό χωρίς κανένα αντίκρισμα και λέγοντας και μια ενδεκάδα ευχαριστώ.