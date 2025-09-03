Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα είναι ασταμάτητη» – Παρουσία Πούτιν και Κιμ η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Με φόντο διηπειρωτικούς πυραύλους, αντιπλοϊκά βλήματα ικανά να πλήξουν αεροπλανοφόρα, εκατοντάδες άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιώτες ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πλαισιωμένος από τους Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν προειδοποίησε τη Δύση.

Αξιοποιώντας την δύναμη της εικόνας, των αριθμών και του απόλυτου συγχρονισμού των αγημάτων υποστήριξε ότι «η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει».

China shows off its Nuclear Deterrent, to include “Dongfeng 5” (DF-5) Intercontinental Ballistic Missiles and Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV). pic.twitter.com/3MmXt1hu6L — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

Ταυτόχρονα με έμμεσο αλλά ξεκάθαρο τρόπο και αποδέκτες τις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες της Δύσης έθεσε το δίλημμα έθεσε το δίλημμα πόλεμος απέναντι στην Κίνα ή συμμόρφωση με την Κίνα και ειρήνη. «Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης» είπε χαρακτηριστικά.

⚡️Chinese soldiers march in military parade celebrating 80th anniversary of victory over Japan in WW2. 🎥



China showcases nuclear missiles, anti-drone tech, and unmanned fighter jets at Victory Day parade in Beijing. 🎥📸 pic.twitter.com/oeu4tEqugh — The World War (@TheWorldWar12) September 3, 2025

Η εικόνα του Σι Τζινπινγκ να απευθύνει τις προειδοποιήσεις-απειλές προς τις ΗΠΑ και τη Δύση, πλαισιωμένος από τους Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ένα στιγμιότυπο που θα μείνει στην ιστορία φανερώνοντας ότι και πάλι τα στρατόπεδα, όπως και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου είναι σαφώς οριοθετημένα.

🇨🇳🎖️Beijing held the largest military parade in China’s history. The main guests were Putin and Kim Jong Un



During the live broadcast from Tiananmen Square, it was seen that before the parade began, Putin, Kim, and Chinese President Xi Jinping stepped onto the tribune together,… pic.twitter.com/Wf9l0tarQB — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Οι συμβολισμοί και οι προειδοποιήσεις

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι ηγέτες και διπλωματικοί εκπρόσωποι χωρών που παρέστησαν στη μεγάλη παρέλαση στο Πεκίνο/Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters

Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η παρουσία του κ. Κιμ στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν πρώτη. Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Florence Lo/Reuters

Ο κ. Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Πρωτίστως πολιτική και όχι στρατιωτική δύναμη

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ήρθε ως επιστέγασμα της πρόθεσης του Πεκίνου να δείξει ότι πρωτίστως είναι ισχυρή πολιτική δύναμη. Η Κίνα τις προηγούμενες -από τη μεγάλη παρέλαση- ημέρες οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του Σι Τζιπινγκ και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Tingshu Wang/Reuters

Τραμπ: Συνωμοτείτε εναντίον μας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον ομόλογό του της Κίνας Σι πως «συνωμοτεί» με τους ηγέτες της Ρωσίας Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ εναντίον των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.