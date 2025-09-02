ΗΠΑ: Δυσαρεστημένος με τον Πούτιν ο Τραμπ - «Δεν ανησυχώ για τον άξονα Ρωσίας - Κίνας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 02/09 στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς και μίλησε μεταξύ άλλων για την προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ. Το σχόλιο αυτό έρχεται αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Jennings: “Are you concerned about an Axis forming against the United States with China and Russia? Obviously, there were some meetings among them and other countries over the weekend.”



Trump: “I'm not concerned at all.” pic.twitter.com/2Qgxd8fmLX — The Bulwark (@BulwarkOnline) September 2, 2025

«Παρακολουθώ στενά το ζήτημα της Ουκρανίας»

Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπο του Ρώσου ομολόγου του. Τόνισε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος μάλιστα ξανά στο ζήτημα, αυτή τη φορά στο διάγγελμά του από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις προσπάθειές του να επέλθει ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες,.

Ερωτηθείς για το εάν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο απάντησε: «Έχω μάθει πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μάθετε τυχόν σχόλια».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι συνέπειες, εάν υπάρξουν, εάν δεν πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα κάνουν. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε ο Τραμπ.