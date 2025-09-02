Μυστηριώδη αντικείμενα εκτοξεύτηκαν από παράθυρο του Λευκού Οίκου

Μυστήριο έχει «σκεπάσει» τον Λευκό Οίκο, την ώρα που έγινε viral ένα βίντεο με με αντικείμενα να εκτοξεύονται από τα παράθυρα.

Ένα παράξενο βίντεο έχει «ταξιδέψει» στο διαδίκτυο και έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο δείχνει μυστήρια αντικείμενα να εκτοξεύονται από τα παράθυρα του Λευκού Οίκου. Πρόκειται παράθυρο του τελευταίο ορόφου, όπως επισημαίνει η New York Post.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έδωσε μια πρώτη απάντηση τονίζοντας ότι ο άνδρας που πετούσε τα αντικείμενα ήταν ένας εργολάβος, ο οποίος πραγματοποιούσε τακτική συντήρηση ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ απουσίαζε.

Ο Τραμπ απουσίαζε από τον Λευκό Οίκο το μεγαλύτερο διάστημα του Σαββατοκύριακου, καθώς έπαιζε γκολφ στο γήπεδό του στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια κατά τη διάρκεια των διακοπών της Ημέρας της Εργασίας.

Σύμφωνα με το Newsweek, το βίντεο κυκλοφόρησε αρχικά στο Instagram από έναν λογαριασμό με το όνομα Washingtonian Problems. Ο λογαριασμός ισχυρίζεται ότι το βίντεο από τον Λευκό Οίκο τους στάλθηκε ανώνυμα.

Τα σχέδια του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο

Δεν κατέστη αμέσως σαφές τι ήταν τα αντικείμενα αυτά ή γιατί τα πετούσαν από το παράθυρο. Ωστόσο, οι διαδικτυακοί «ντετέκτιβ» υποθέτουν ότι τα πετούσαν από το υπνοδωμάτιο Λίνκολν του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι το «απαίσια» ανακαινισμένο μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν ήταν ένα από τα δωμάτια που σχεδίαζε να ανακαινίσει από τότε που επέστρεψε στην Ουάσινγκτον. «Θα ανακαινίσουμε το μπάνιο Λίνκολν, που ήταν σε στυλ αρ ντεκό», δήλωσε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας: «Θα το κάνουμε πραγματικά απίστευτο».

Ξεχωριστά, ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης σχέδια για την ανέγερση μιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες και αναμένεται να είναι έτοιμη για χρήση πριν από τη λήξη της θητείας του προέδρου στις αρχές του 2029.

Η αίθουσα χορού «White House State Ballroom» έκτασης 90.000 τετραγωνικών ποδιών θα βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα και θα έχει χωρητικότητα 650 ατόμων.