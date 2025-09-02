Μυστήριο με την έκτακτη ανακοίνωση Τραμπ το βράδυ - Το Σικάγο και τα σενάρια για την υγεία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προβεί σήμερα Τρίτη (2/9) σε μια έκτακτη προεδρική ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία σχετικά με το περιεχόμενό της.

Η σχετική αναφορά εμφανίστηκε ξαφνικά στο επίσημο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, όπου αναγραφόταν απλώς: «Ο Πρόεδρος θα κάνει μια ανακοίνωση». Η τοποθέτηση έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί καμία διευκρίνιση για το θέμα που θα θίξει.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τα σενάρια για την υγεία του 79χρονου προέδρου, έπειτα από φωτογραφίες που τον έδειχναν με μαύρες μελανιές στο χέρι του την ώρα που υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα. Ο ίδιος απάντησε στις φήμες μέσω ανάρτησής του στο Truth Social: «Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στη ζωή μου».

Εθνοφρουρά στο Σικάγο α λά Ουάσιγκτον

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανακοίνωση ενδέχεται να αφορά την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, μετά την πρόσφατη ανάπτυξή της στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή ότι εξετάζει να στείλει στρατεύματα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ύστερα από οκτώ φόνους που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Σε ευθεία προειδοποίηση προς τον κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπ. Πρίτσκερ, είχε γράψει στα social media: «Καλύτερα να το φροντίσει άμεσα, αλλιώς ερχόμαστε».

Κλιμάκωση με τη Βενεζουέλα

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας τη χώρα ως «κέντρο διακίνησης ναρκωτικών» που αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ. Αυτό έχει τροφοδοτήσει σενάρια περί ενδεχόμενης εισβολής στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Τις τελευταίες ημέρες, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει μετακινήσει στην Καραϊβική δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων (USS Gravely και USS Jason Dunham), ενώ το USS Sampson και το καταδρομικό USS Lake Erie βρίσκονται ήδη στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής. Ο Μαδούρο απάντησε θέτοντας τη χώρα του σε «μέγιστη ετοιμότητα» και δήλωσε: «Απέναντι σε αυτήν την πίεση, είμαστε έτοιμοι για την άμυνα της Βενεζουέλας».

Ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ

Την ίδια ώρα οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ εξακολουθούν να οργιάζουν. Ο Λευκός Οίκος είχε επιχειρήσει να δικαιολογήσει τις μελανιές στο χέρι του με την εξήγηση ότι προέρχονται από τις συνεχείς χειραψίες με ξένους ηγέτες και από τη χρήση «θεραπείας με ασπιρίνη» για πρόληψη καρδιολογικών προβλημάτων.

Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης έχει ενισχύσει τη φημολογία γύρω από την πραγματική του κατάσταση, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.