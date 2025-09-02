«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι νεκρός»: Πώς ξεκίνησε η φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η δεύτερη φύση του Ντόναλντ Τραμπ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το παραμικρό βήμα στην άσκηση της πολιτικής του συνοδεύεται και από μία ανάρτηση στο Truth Social.

Η παντελής απουσία του από τη μιντιακή σκηνή από την Τρίτη 26 έως και το Σάββατο 30 Αυγούστου ήταν ο λόγος που πυροδότησε μια τρελή φήμη για την κατάσταση της υγείας του Ρεπουμπλικανού Προέδρου: «Trump is dead» (Σ.σ «Ο Τραμπ είναι νεκρός»). Οι ψίθυροι εντάθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ο πρώτος πολίτης της χώρας δεν είχε κανένα προγραμματισμένο ραντεβού ή κάποια μετακίνηση στην επίσημη ατζέντα του Λευκού Οίκου από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου. Κι ενώ οι φήμες σάρωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου να ρίξουν νερό στο μύλο των σκληροπυρηνικών του κινήματος MAGA και των συνωμοσιολόγων.

Ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στην καθημερινή εφημερίδα USA Today που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη- και απαντώντας σε ερώτηση για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ- δήλωσε έτοιμος να διαδεχθεί τον Πρόεδρο: «Ξυπνά πρώτος απ΄όλους και ξεκινά τα τηλεφωνήματά του και είναι ο τελευταίος που πηγαίνει για ύπνο το βράδυ αφού πρώτα κάνει τις τελευταίες επαφές της ημέρας. Φυσικά, φρικτές τραγωδίες μπορούν να συμβούν. Είμαι, όμως, πεπεισμένος πως ο Πρόεδρος βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και πως θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα καταφέρει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό. Εάν, Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια φρικτή τραγωδία, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη προετοιμασία από αυτήν που έχω λάβει επί του πεδίου τις τελευταίες 200 ημέρες».

87.000 αναρτήσεις στο Χ

Οι επίμαχες δηλώσεις του Βανς σε συνδυασμό με τις πρόσφατες φωτογραφίες από τα χέρια του Τραμπ με τις μελανιές και την ανακοίνωση πως ο Πρόεδρος πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια ήταν αρκετές για να οργιάσουν οι φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το CNBC, 87.000 δημοσιεύσεις περιείχαν τις λέξεις «Ο Τραμπ είναι νεκρός» στο Χ στις 30 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Google Trends, οι αναζητήσεις της φράσης σημείωσαν έκρηξη σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ήταν, κυρίως η απουσία του από τους τηλεοπτικούς δέκτες που πυροδότησε την έξαρση των φημών. Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων με τον Τραμπ να βγαίνει από τον Λευκό Οίκο συνοδευόμενο από την εγγονή του Κάι για να πάνε στο Trump National Golf Club της Ουάσινγκτον κατάφεραν να καταλαγιάσουν τις φήμες.

Δημοσιογράφοι σε διεθνή μέσα τονίζουν πως στην έξαρση των φημών πιθανά συνέβαλλαν οι δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας όταν και είχαν αποκαλυφθεί τα σοβαρά κενά στην ασφάλεια του Προέδρου.

