Τραμπ για τις θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο: Δεν ήξερα ότι με «πέθαναν», είμαι πολύ καλά

Δήλωση από το Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης 02/09 καταρρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο που τον ήθελαν ακόμη και νεκρό.

Η θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να εμφανιστεί δημοσίως από τις 26 Αυγούστου με αποτέλεσμα οι χρήστες του διαδικτύου να οργιάσουν ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ισχυρίστηκαν ακόμη ότι είχε πεθάνει.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για όλες τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν «Όχι, ήμουν πολύ δραστήριος στην πραγματικότητα, το Σαββατοκύριακο, δεν άκουσα κάτι τόσο σοβαρό».

Trump reacts to the news of him being dead 😂 pic.twitter.com/AZAsj2O5U1 — TaraBull (@TaraBull808) September 2, 2025

Ο Τραμπ είπε ότι είχε ακούσει για γενικές ανησυχίες σχετικά με την υγεία του, αλλά όχι για τις εικασίες ότι είχε πεθάνει. «Ήξερα ότι αναρωτιόντουσαν "Είναι καλά; Πώς αισθάνεται; Τι συμβαίνει;"» ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι τις τελευταίες ημέρες κατάφερε να επισκεφθεί το γήπεδο γκολφ της Βιρτζίνια ενώ σημείωσε ότι έδωσε επίσης και συνέντευξη την Παρασκευή στην Daily Caller.

«Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι ήμουν πολύ δραστήριος την Ημέρα της Εργασίας», είπε ο Τραμπ. Επίσης, εξήρε τις μακροσκελείς δημόσιες εμφανίσεις του την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

«Την περασμένη εβδομάδα, έκανα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες. Πήγαν πολύ καλά. Και μετά δεν έκανα καμία για δύο ημέρες και είπαν: "Πρέπει να υπάρχει κάτι λάθος με αυτόν". Ο Μπάιντεν δεν τις έκανε για μήνες», τόνισε αστειευόμενος ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο έχουν προκαλέσει προβληματισμό για τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος. Χαρακτηριστική ήταν μια εικόνα με μώλωπες στα χέρια του αλλά και πρησμένα κάτω άκρα.