Τραμπ: «Η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο το Σικάγο, θα λύσω γρήγορα το πρόβλημα»

Ως την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το Σικάγο, μετά τις αναφορές της αστυνομίας ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς το τριήμερο εορτασμών με αφορμή την «Labor Day» (σ.σ. της Εργατικής Πρωτομαγιάς για τους Αμερικανούς) το περασμένο σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε: «Τουλάχιστον 54 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στο Σικάγο το περασμένο Σαββατοκύριακο, οκτώ άτομα σκοτώθηκαν. Τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήταν παρόμοια. Το Σικάγο είναι με διαφορά η χειρότερη και πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Ο Πρίτσκερ χρειάζεται άμεσα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα. Θα λύσω γρήγορα το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως έκανα στην Ουάσιγκτον. Το Σικάγο θα ξαναγίνει ασφαλές, και μάλιστα σύντομα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΞΑΝΑ!».

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τουλάχιστον 32 ξεχωριστά περιστατικά από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.

Αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόι

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη από ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως το FBI και το ATF, αλλά απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. «Η αποστολή στρατευμάτων σε μια αμερικανική πόλη αποτελεί παράνομη εισβολή», είπε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να την εμποδίσει.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, υπέγραψε επίσης διάταγμα που απαγορεύει στην τοπική αστυνομία να συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περιπολίες ή συλλήψεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει δίκιο για την κρίση εγκληματικότητας στο Σικάγο.

«Ο Τζ.Μπ. Πρίτσκερ πρέπει να κάνει κάτι ριζοσπαστικό! Να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει τον πρόεδρο, γιατί η τακτική του “δεν υπάρχει πρόβλημα” δεν αποδίδει», έγραψε η Λέβιτ στο Χ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο από το MSNBC.