Ο Τραμπ βάζει τέλος στην τηλεργασία - Επιστροφή στο γραφείο για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Η εποχή της τηλεργασίας τελείωσε στην Ουάσιγκτον. Το ποσοστό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που εργάζονται στο γραφείο έχει αυξηθεί απότομα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα της Gallup που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η εντολή επιστροφής στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως λειτούργησε και μάλιστα με το παραπάνω. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση δουλεύουν από το γραφείο, με τους αριθμούς να είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους εργαζόμενους συνολικά σε εθνικό επίπεδο.

Η εντολή του Τραμπ ήταν ένα πρώτο στάδιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να ωθήσει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους. Πολλοί έχουν φύγει αντί να επιστρέψουν σε ένα γραφείο που δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ ή που ήταν πάρα πολλά μίλια μακριά.

Η εντολή Τραμπ ήταν επίσης ένα σημάδι ότι η κυβέρνηση δεν θα σεβόταν τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η κυβέρνηση με τα ομοσπονδιακά συνδικάτα - πολλά είχαν εγγυημένες υβριδικές και τηλεργασιακές ρυθμίσεις. Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει αφαιρέσει από σχεδόν μισό εκατομμύριο ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

Η τηλεργασία στην αμερικανική κυβέρνηση με αριθμούς

Το ποσοστό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που εργάζονται στο γραφείο εκτοξεύτηκε σχεδόν 30 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο 46%, σύμφωνα με την Gallup.

Σε εθνικό επίπεδο, μόνο το 21% των εργαζομένων που εργάζονται σε θέσεις εργασίας με δυνατότητα τηλεργασίας εργάζονταν με πλήρη απασχόληση από το γραφείο.