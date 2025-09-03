Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν άφησε ούτε το DNA του στο Πεκίνο - Το προσωπικό σκούπισε ακόμη και την καρέκλα

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φρόντισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος ακόμη και του DNA του, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram, δύο μέλη του προσωπικού εμφανίζονται να σκουπίζουν με αγωνία την πλάτη της καρέκλας στην οποία καθόταν ο Κιμ και να παίρνουν το ποτήρι του σε έναν δίσκο, σε μια προσπάθεια να αφαιρεθούν όλα τα πιθανά ίχνη DNA.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας να σκουπίζει τα ξύλινα μπράτσα του καθίσματος, ακόμη και το τραπέζι δίπλα του.



«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον επικεφαλής της Βόρειας Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά κάθε ίχνος παρουσίας του Κιμ», ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνάσεφ στο κανάλι του στο Telegram, Yunashev Live.



«Πήραν το ποτήρι από το οποίο έπινε, σκούπισαν την ταπετσαρία της καρέκλας και τα μέρη των επίπλων που άγγιξε ο Κορεάτης ηγέτης».



«Το επίσημο μέρος της συνάντησης τελείωσε, ο Πούτιν και ο Κιμ έφυγαν από το γραφείο πολύ ικανοποιημένοι και πήγαν να πιούν τσάι σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα».

Δεν είναι ο μόνος

Δεν είναι σαφές εάν ο Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε την εξαφάνιση του γενετικού του υλικού λόγω φόβων για τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν ή των Κινέζων, αλλά ο δικτάτορας της Πιονγιάνγκ δεν είναι ο μόνος ηγέτης στον πλανήτη που ανησυχεί για την προστασία του DNA του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι σωματοφύλακες του Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρονται να συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανά του σε σφραγισμένες σακούλες όταν βρίσκεται στο εξωτερικό και τα παραδίδουν με ειδικές βαλίτσες στη Μόσχα.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας (FPS) του Πούτιν φέρεται να κάνει αυτό το τελετουργικό από το 2017 προκειμένου να εμποδίσει εχθρικούς ηγέτες να εξακριβώσουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του με βάση τα περιττώματά του.



Η συνάντηση Κιμ Γιονγκ Ουν και Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εορτασμών στο Πεκίνο για την επέτειο της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δύο ηγέτες πλαισίωσαν τον Κινέζο Πρόεδρο σε μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση.

