Η Κίνα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε ΗΠΑ και Δύση με τα νέα της όπλα

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλείται στρατιωτικούς αναλυτές και διπλωμάτες, ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες - τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

Τα όπλα που παρέλασαν στο Πεκίνο έφεραν τις κωδικές τους ονομασίες και με λατινικούς χαρακτήρες, ένα σαφές προειδοποιητικό σημάδι προς τις ΗΠΑ και τη Δύση, αλλά και σε μια κίνηση επιθετικού μάρκετινγκ προς δυνητικούς πελάτες.

⚡️Chinese soldiers march in military parade celebrating 80th anniversary of victory over Japan in WW2. 🎥



China showcases nuclear missiles, anti-drone tech, and unmanned fighter jets at Victory Day parade in Beijing. 🎥📸 pic.twitter.com/oeu4tEqugh — The World War (@TheWorldWar12) September 3, 2025

Μήνυμα τεχνολογικής προόδου

«Παρ' όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ' αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα - είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

China shows off its Nuclear Deterrent, to include “Dongfeng 5” (DF-5) Intercontinental Ballistic Missiles and Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV). pic.twitter.com/3MmXt1hu6L — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους - ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν - κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.