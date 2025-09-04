Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής στο Action24: «Τα όπλα της Κίνας θα έπρεπε να τρομάξουν λίγο τον κόσμο»

Ως μια επίδειξη δύναμης της Κίνας στη Δύση και ένα σήμα ισχυρής παρουσίας στον παγκόσμιο συσχετισμό δύναμης, ερμηνεύτηκε η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο, για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμια Πόλεμο.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, η παρέλαση του Πεκίνου επρόκειτο για ένα γεγονός, οι σκοποί και ο συμβολισμός του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ τον επετειακό λόγο για τον οποίο διοργανώθηκε, ένα ξεκάθαρο μήνυμα της Κίνας -ιδιαίτερα προς την Ευρώπη και τον Τραμπ που της επιβάλει σκληρούς δασμούς- ότι είναι ισχυρή και έχει δυνατότητες να κυριαρχήσει και στρατιωτικά.

Credits: Reuters

Παρουσία ενός «συνασπισμού» ηγετών κρατών που έχουν ως κοινό στοιχείο την αντίθεσή τους στο δυτικό κόσμο -όπως ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν-, ο Σι Τζινπίνγκ παρέταξε στην πλατεία Τιενανμέν 12.000 στρατιώτες και ορισμένα από τα πιο ισχυρά και προηγμένα όπλα της κινεζικής στρατιωτικής τεχνολογίας, με λατινικές ονομασίες μάλιστα πάνω τους ώστε να αναγνωρίζονται από το διεθνές κοινό.

Credits: Reuters

Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε ένας αναβαθμισμένος πύραυλος με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια, τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, όπως και υπερηχητικά όπλα και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να «κατακτήσουν» τους ωκεανούς.

Credits: Reuters

«Πυρηνικά που φτάνουν μέχρι τις ακτές της Αμερικής χωρίς να ανιχνευτούν»

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Οπλικών Επιστημών, Θεόδωρος Λιόλιος, έκανε λόγο για πολεμικό εξοπλισμό που «θα έπρεπε να τρομάξει λίγο τον κόσμο».

Σχολιάζοντας πλάνα από την παρέλαση, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε ένα «μη επανδρωμένο υποβρύχιο σύστημα, το οποίο φέρει μία μεγάλη τορπίλη πυρηνικής τεχνολογίας, πυρηνοκίνητη, η οποία μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις». «Μπορεί να φτάσει στις ΗΠΑ και σε ολόκληρη την Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Λιόλιος.

«Είναι το αντίστοιχο με το σύστημα Ποσειδώνας που έχει η Ρωσία. Μια πυρηνική τορπίλη μεγατόνων μπορεί να φτάσει στις ακτές της Αμερικής, χωρίς να ανιχνευτεί και χωρίς να αναχαιτιστεί», εξήγησε.

Ακόμα, ο καθηγητής Οπλικών Επιστημών σχολίασε πλάνα από «μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία σηματοδοτούν έναν νέο τύπο αερομαχιών».

Εκτίμησε μάλιστα πως σε κάποιο διάστημα «οι αερομαχίες στο Αιγαίο θα γίνονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την πλευρά των Τούρκων».

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και ο «ρομποτικός λύκος» του Πεκίνου, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Λιόλιο, «είναι από τα πιο σύγχρονα συστήματα, μεταφέρει πυρομαχικά και αισθητήρες».