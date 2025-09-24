Κινεζικά μεταχειρισμένα EV στην Ευρώπη και 29 νέες μάρκες στην Ελλάδα

Η παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο. Στην Ευρώπη μάλιστα εμφανίζονται και τα πρώτα μεταχειρισμένα, ενώ στην Ελλάδα, οι εταιρίες ξεκινούν μία εντυπωσιακή είσοδο.

Στη Γερμανία, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κινεζικών οχημάτων σχεδόν τριπλασιάστηκαν από το 2022, παρότι παραμένουν κάτω από το 1% του συνόλου. Παρά το χαμηλότερο κόστος – ένα MG4 μπορεί να αγοραστεί γύρω στις 24.900 ευρώ, έναντι μέσης τιμής 27.753 ευρώ στην αγορά – τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρειάζονται περισσότερες μέρες για να πουληθούν (127 κατά μέσο όρο).

Το ηλεκτρικό MG4

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στη χαμηλή αναγνωρισιμότητα, τις επιφυλάξεις για αξιοπιστία και τη μεγάλη υποτίμηση: Ενδεικτικά, το MG5 έχασε το 20% της αξίας του σε έναν μόλις χρόνο. Ωστόσο, η δυναμική τους δείχνει να αυξάνεται, με ειδικούς να προβλέπουν ότι στο μέλλον η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά.

Το ξεκίνημα στην Ελληνική αγορά

Αντίθετα, η ελληνική αγορά εξελίσσεται σε πραγματικό «εργαστήριο» κινεζικών brands. Από το πρώτο λανσάρισμα της MG πριν τρία χρόνια, σήμερα (Σεπτέμβριος 2025) καταγράφονται 29 διαφορετικές μάρκες με πλήρη γκάμα, δίκτυα πωλήσεων, after-sales υποστήριξη και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ελληνικούς ομίλους. Η γκάμα περιλαμβάνει από μικρά ηλεκτρικά πόλης έως premium SUV και επαγγελματικά pick-up, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες της εγχώριας αγοράς.

BYD Dolphin

Ο «κορμός» έχει ήδη χτιστεί γύρω από τις BYD και MG, με τα υπόλοιπα ονόματα να καλύπτουν κάθε πιθανή κατηγορία. Εταιρείες όπως Changan, Chery (και οι Omoda/Jaecoo), Geely (με τη Zeekr), NIO (και το προσιτό brand Firefly), Xpeng, Leapmotor και Lynk & Co έχουν ήδη υπογράψει στρατηγικές συνεργασίες με ελληνικούς ομίλους. Παράλληλα, μάρκες όπως DFSK, Maxus, Foton και Voyah επενδύουν σε value-for-money λύσεις και ελαφρά επαγγελματικά, ενώ τα micro-cars XEV και Zhidou εμπλουτίζουν τις επιλογές στην κατηγορία της αστικής μετακίνησης.

Η δυναμική αυτή κατατάσσει την Ελλάδα σε μία από τις πιο ενεργές ευρωπαϊκές αγορές για κινεζικά αυτοκίνητα. Από τα premium ηλεκτρικά Zeekr και Yangwang, μέχρι τα πιο προσιτά Ecocar και Yudo, οι επιλογές για τον Έλληνα οδηγό δεν ήταν ποτέ περισσότερες.

Omoda & Jaecoo

Οι 29 κινεζικές μάρκες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (αλφαβητικά)

BYD, Changan, Chery, Deepal, DFSK, Dongfeng, Ecocar, Farizon, Firefly (brand της NIO), Foton, Geely, Jaecoo, Leapmotor, LEVC, Lynk & Co, Maxus, MG, M-Hero, NIO, Omoda, Seres (Aito), Smart, Voyah, XEV, Xpeng, Yangwang, Yudo, Zeekr και Zhidou

Οι κινεζικές μάρκες στην Ελλάδα ανά κατηγορία (Σεπτέμβριος 2025)

Κατηγορία Μάρκες Σχόλιο

Premium & High-End: Firefly (NIO), Lynk & Co, NIO, Voyah, Yangwang, Zeekr Premium SUV, fastback & ηλεκτρικά με υψηλές επιδόσεις

Mainstream / Οικογενειακά: BYD, Changan, Chery, Geely, Jaecoo, Leapmotor, MG, Omoda, Seres (Aito), Smart, Xpeng: Πλούσια γκάμα από hatchback έως SUV

Lynk&Co

Value-for-Money & Επαγγελματικά: DFSK, Dongfeng, Foton, Maxus, Farizon: Pick-up, vans & επαγγελματικά με έμφαση στο κόστος/όφελος

Micro-cars & Αστικά Ecocar: LEVC, M-Hero, XEV, Yudo, Zhidou Μικρά Ηλεκτρικά για πόλη, car-sharing & niche κατηγορίες.