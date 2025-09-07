Σπουδαία ανακάλυψη στη Βενετία: Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου κατασκευάστηκε έστω εν μέρει στην Κίνα

Μπροστά σε μία πολύ σημαντική ανακάλυψη βρέθηκαν επιστήμονες που μελέτησαν το ιστορικό, μεσαιωνικό άγαλμα του λιονταριού του Αγίου Μάρκου, σήμα κατατεθέν της Βενετίας και της ιστορίας της.

Το μεγάλο χάλκινο άγαλμα του φτερωτού λιονταριού δεσπόζει εδώ και πολλούς αιώνες πάνω σε μία από τις δύο γρανιτένιες κολώνες στην Πλατεία του Αγία Μάρκου, ως «φρουρός» της πόλης, παραπέμποντας στην ένδοξη εποχή που η Βενετία κυριαρχούσε στην Ανατολική Μεσόγειο και στους δρόμους του εμπορίου στην Ασία.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Ιταλοί επιστήμονες ανακαλύπτουν σήμερα στοιχεία που δείχνουν ότι το εμβληματικό άγαλμα κατασκευάστηκε τουλάχιστον εν μέρει στην Κίνα και πιθανώς κατέληξε στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, αφού το έφεραν πίσω ο πατέρας και ο θείος του εμπόρου και εξερευνητή Μάρκο Πόλο.

Ένα μεσαιωνικό ταξίδι από πολύ μακριά

Σε έρευνα που πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό Antiquity, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα διαπίστωσαν ότι ο χαλκός που χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του βενετσιάνικου φτερωτού λιονταριού, εξορύχθηκε στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, προηγμένη ανάλυση ισοτόπων μολύβδου σε δείγματα του λιονταριού έδειξε ότι ο χαλκός που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή του, προερχόταν από την πεδινή περιοχή Γιανγκτσέ στη νοτιοανατολική Κίνα. «Τα ισότοπα μολύβδου παρέχουν ένα αξιόπιστο μέσο για τη σύνδεση των μετάλλων με τα αρχικά κοιτάσματα» από τα οποία εξορύχθηκαν, έγραψαν οι επιστήμονες, σύμφωνα με τον Guardian.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Η έρευνα υποστηρίζει επίσης ότι το λιοντάρι παρουσιάζει ομοιότητες με το είδος του αγάλματος που θα μπορούσε να φύλαγε έναν τάφο κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας Τανγκ, η οποία κυβέρνησε την Κίνα από το 618 έως το 907 μ.Χ.

Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι ολόκληρο το άγαλμα θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί στη Βενετία, αφού το συνάντησαν ο Νικολό και ο Μαφέο Πόλο κατά την επίσκεψή τους στην αυλή των Μογγόλων στο Χανμπαλίκ, το σημερινό Πεκίνο. Μόλις έφτασε στη Βενετία, πιθανότατα τροποποιήθηκε για να μοιάζει με το έμβλημα της Δημοκρατίας - το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Άγαλμα Zhènmùshòu. Φωτό: IMAGO / piemags

Μια οπτική εξέταση του αγάλματος έδειξε ότι είχε κέρατα, πράγμα που σήμαινε ότι έμοιαζε περισσότερο με ένα «zhènmùshòu» (τζενμουσόου), ένα λιοντάρι φύλακα που απωθούσε τα κακά πνεύματα από τους τάφους κατά τη διάρκεια της δυναστείας Τανγκ.

Όπως εκτιμάται, τα κέρατα που είχε το κινεζικό πρωτότυπο άγαλμα αφαιρέθηκαν και τα αυτιά κόντυναν για να προσαρμοστεί περισσότερο στο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Το έμβλημα της Βενετικής Αυτοκρατορίας

Το σύμβολο είναι πανταχού παρόν στη Βενετία και απεικονίζεται σε κτίρια και νομίσματα, ενώ το ίδιο σύμβολο απεικονίζεται σε μαρμάρινες πλάκες και άλλα σημεία, σε περιοχές τις οποίες κατείχαν οι Βενετοί στην Ελλάδα, όπως σε ενετικά κάστρα. Είναι επίσης το έμβλημα του κορυφαίου βραβείου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, του Χρυσού Λέοντα.

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για την ιστορία του αγάλματος.

«Δεν γνωρίζουμε πότε έφτασε το γλυπτό στη Βενετία όπου ανακατασκευάστηκε, ποιος το έκανε ή πότε ανεγέρθηκε στον κίονα όπου είναι ακόμα ορατό σήμερα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Massimo Vidale.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μελέτη τους έδειξε τη γεωγραφική εμβέλεια της Βενετικής Δημοκρατίας, μιας από τις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις της μεσαιωνικής Ευρώπης.

Οι μελετητές έχουν προηγουμένως υποστηρίξει ότι το γλυπτό προερχόταν από τη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ), την αρχαία Περσία ή και την αρχαία Ελλάδα, εκδοχές που φέρονται τώρα να διαψεύδονται.

«Η Βενετία είναι μια πόλη γεμάτη μυστήρια, αλλά ένα έχει λυθεί: ο Λέων του Αγίου Μάρκου είναι Κινέζος και περπάτησε τον Δρόμο του Μεταξιού», δήλωσε ο Vidale.