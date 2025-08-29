Το Πυθαγόρειο Θεώρημα ήταν γνωστό χίλια χρόνια πριν τον Πυθαγόρα, λέει μελέτη

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, υποστηρίζεται ότι οι Βαβυλώνιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν αυτό που σήμερα ξέρουμε ως Πυθαγόρειο Θεώρημα για να υπολογίσουν διαστάσεις τριγώνων. Η γνώση τους αυτή καταγράφηκε σε πήλινες πινακίδες που διασώζονται μέχρι σήμερα και όχι προφορικά όπως έγινε με τον Πυθαγόρα.

Η πήλινη πινακίδα που άλλαξε την ιστορία των μαθηματικών

Από τις διάφορες πινακίδες που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, αυτή με τον κωδικό IM 67118 περιγράφει τον υπολογισμό της διαγωνίου ενός ορθογωνίου, εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο χίλια χρόνια πριν τον Πυθαγόρα. Η πινακίδα χρονολογείται μεταξύ 1.900 και 1.600 π.Χ., ενώ ο Πυθαγόρας γεννήθηκε το 570 π.Χ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι άλλες πινακίδες της ίδιας περιόδου απεικονίζουν ορθογώνια με εσωτερικά τρίγωνα και αποκαλύπτουν εξελιγμένες μαθηματικές ικανότητες. Η Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν το εξηνταδικό σύστημα αρίθμησης και μέσα από αυτό φαίνεται ότι είχαν πλήρη κατανόηση της γεωμετρίας των τριγώνων, αλλά και πιο σύνθετων υπολογισμών. Μάλιστα, μπόρεσαν να υπολογίσουν και την τετραγωνική ρίζα του 2, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι οι γνώσεις τους ήταν πολύ προχωρημένες.

Γιατί τελικά το θεώρημα πήρε το όνομα του Πυθαγόρα

Πώς λοιπόν ονομάστηκε έτσι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι ο δεν σώζονται γραπτά του Πυθαγόρα, καθώς, τόσο αυτός όσο και οι μαθητές τους μετέδιδαν τη γνώση προφορικά. Επίσης οι μαθητές συνήθιζαν να αποδίδουν κάθε νέα γνώση στο δάσκαλό τους, για να εδραιώσουν το κύρος του και κατά συνέπεια της δικής τους εκπαίδευσης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πυθαγόρας ήταν αυτός που μέσω των μαθητών του διέδωσε το θεώρημα στον αρχαίο κόσμο.

Μια αλήθεια για την επιστήμη που ξεπερνά τα σύνορα και τους πολιτισμούς

Αυτό φυσικά δεν υποβαθμίζει τον ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες στη συστηματοποίηση των μαθηματικών. Ο Πυθαγόρας και οι οπαδοί του ανέπτυξαν μία ολόκληρη σχολή σκέψης που χρησιμοποίησε πρώτη τη γνώση στη μελέτη της αρμονίας τους σύμπαντος. Η ιστορία διδάσκει ότι οι πολιτισμοί συχνά ανταλλάσσουν γνώσεις, με αποτέλεσμα οι δυτικοί πολιτισμοί να επωφεληθούν άμεσα στη μηχανική και τις επιστήμες. Έτσι, το Πυθαγόρειο Θεώρημα αποτελεί περισσότερο ένα σύμβολο συλλογικής γνώσης παρά μια προσωπική ανακάλυψη.