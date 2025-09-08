Είκοσι αγάλματα και σιντριβάνια στους κήπους των Βερσαλλιών στη Γαλλία «ζωντανεύουν» χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για smartphone του παλατιού, οι επισκέπτες της βασιλικής κατοικίας του 17ου αιώνα μπορούν πλέον να συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο με εμβληματικά κτίρια, όπως το σιντριβάνι της Λατόνας, το σιντριβάνι του Απόλλωνα και το άλσος του Ενκελάδου.

Η νέα διαδραστική ξενάγηση στους κήπους υποστηρίζεται από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI (δημιουργός του ChatGPT) και Ask Mona. Σύμφωνα με δήλωση του Παλατιού των Βερσαλλιών, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να σαρώσουν QR κωδικούς που έχουν αναρτηθεί σε διάφορα αγάλματα για να ξεκινήσουν συνομιλίες μαζί τους, οι οποίες θα «αποκαλύψουν ανέκδοτα, ιστορικά γεγονότα και άγνωστα μυστικά» για τις Βερσαλλίες.

«Θα γίνω ποτέ πλούσιος;»

Όπως διαβάζουμε στο Smithsonian Magazine, οι κήποι του παλατιού διαθέτουν 824 αγάλματα από μάρμαρο, μόλυβδο, μπρούτζο και επιχρυσωμένο μπρούτζο.

Η Farah Nayeri της New York Times δοκίμασε πρόσφατα το νέο πρόγραμμα στο παλάτι. Μίλησε με ένα άγαλμα του Έρωτα που καβαλάει μια Σφίγγα (ένα μυθολογικό λιοντάρι με ανθρώπινο κεφάλι) και προσκάλεσε τους επισκέπτες που βρίσκονταν κοντά να κάνουν το ίδιο. Ένας Γάλλος έφηβος ρώτησε: «Θα γίνω ποτέ πλούσιος;»



«Α, το να γίνεις πλούσιος είναι ένα αίνιγμα που ούτε η Σφίγγα μου δεν μπορεί να λύσει!» απάντησε το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Times. «Αλλά να θυμάσαι: η πηγή του αληθινού πλούτου είναι, ίσως, η αγάπη, που υποτάσσει όλα τα αινίγματα της ζωής».

Ένας άλλος νεαρός ρώτησε ποια ομάδα θα κερδίσει το Champions League. Το άγαλμα απάντησε: «Δεν έχω γνώμη για τους ποδοσφαιριστές ή άλλα θέματα εκτός αυτών των κήπων... Σας προσκαλώ να θαυμάσετε τη διαχρονική ομορφιά που μας περιβάλλει».



«Δεν είναι gadget, αλλά ένα ενημερωμένο εργαλείο»

Οι κήποι του μνημείου των Βερσαλλιών σχεδιάστηκαν από τον André Le Nôtre, έναν αρχιτέκτονα τοπίου που σχεδίασε επίσης μερικά από τα σιντριβάνια που έχουν φωνή στη νέα ξενάγηση με τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά από αυτά είναι εμπνευσμένα από κλασικές ιστορίες και χαρακτήρες, όπως ο Ποσειδώνας και ο Απόλλωνας. Ως θεός του ήλιου, ο Απόλλωνας συσχετιζόταν με τον Λουδοβίκο, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως ο Βασιλιάς Ήλιος.



«Κάθε νόμισμα που ξοδεύτηκε είχε ως στόχο να αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την τάξη του βασιλιά», δήλωσε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στον Richard Whiddington του Artnet, όταν ρωτήθηκε για το οικονομικό κόστος του σιντριβανιού του Απόλλωνα. «Ήταν καλή χρήση των κρατικών χρημάτων; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι θνητοί».

Ο Christophe Leribault, πρόεδρος του Παλατιού των Βερσαλλιών, δήλωσε στην Times ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης «δεν είναι ένα gadget, αλλά ένα ενημερωμένο εργαλείο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες ομάδες μας, το οποίο είναι καλλιτεχνικά άρτιο και δεν λέει πράγματα που δεν έχουν νόημα».

Από την πλευρά του, ο Paul Chaine, διευθυντής ψηφιακών μέσων των Βερσαλλιών, δήλωσε στην Times ότι το νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρει το πνεύμα καινοτομίας του παλατιού στον 21ο αιώνα.