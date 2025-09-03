Πούτιν και Σι «πιάστηκαν» από ανοιχτό μικρόφωνο να μιλάνε για αθανασία και βιοτεχνολογία

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «πρόδωσε» τη συζήτηση περί αθανασίας μεταξύ Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της μεγαλοπρεπούς στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περπατούσε πλάι πλάι με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, ένα «ανοιχτό μικρόφωνο» κατέγραψε τη συζήτησή τους για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να ζουν έως και 150 χρόνια.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε καθώς Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν μαζί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας με περισσότερους από είκοσι ξένους ηγέτες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών το επίσης κρατικό CGTN, το Associated Press και το Reuters. Η κινεζική ραδιοτηλεοπτική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από το CCTV συγκέντρωσε 1,9 δισεκατομμύρια διαδικτυακές προβολές και περισσότερους από 400 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το στιγμιότυπο που καταγράφθηκε on air

Καθώς οι Πούτιν και Σι κατευθύνονταν προς το βάθρο της Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ, ακούστηκε ο μεταφραστής του Πούτιν να λέει στα κινεζικά: «Η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε, μετά από ένα ακατάληπτο απόσπασμα: «Ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να φτάσεις στην αθανασία».

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Ο Σι, εκτός κάμερας, ακούγεται να απαντά στα κινεζικά: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζουν μέχρι και 150 χρόνια». Ο Κιμ χαμογελούσε κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση των Πούτιν και Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συνομιλία μεταφραζόταν για εκείνον. Ο Πούτιν δεν ακούγεται καθαρά να μιλά ρωσικά στο απόσπασμα της CCTV.

Όταν ο Σι άρχισε να μιλά, το βίντεο άλλαξε σε γενικό πλάνο της πλατείας Τιενανμέν και ο ήχος χαμήλωσε. Λίγο παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, οι Σι, Πούτιν και Κιμ εμφανίστηκαν ξανά στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την εξέδρα παρακολούθησης της παρέλασης.