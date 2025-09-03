Πούτιν: Υπάρχει φως στο τούνελ - Θέλω να συναντηθώ με τον Ζελένσκι αρκεί... να έρθει στη Μόσχα

Την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 03/09 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεκίνο.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη» έτσι ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια. «Παρεμπιπτόντως, ο Ντόναλντ με ρώτησε αν ήταν δυνατόν και είπα ότι ήταν δυνατόν. Είπα, ας έρθει στη Μόσχα».Ο Πούτιν επανέλαβε στη συνέχεια ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, μετέδωσε το SkyNews.

Putin Holds Press Conference at the Conclusion of His Visit to China https://t.co/5BRtdZVIDu — Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 3, 2025

«Υπάρχει φως στο τούνελ για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ερωτώμενος για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι πλησιάζει στο τέλος του και ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

«Πιστεύω ότι, αν υπάρχει κοινή λογική, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί μια αποδεκτή επιλογή ή ένας αποδεκτός τρόπος για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. Βλέπουμε επίσης ότι η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τη βούληση και την επιθυμία να βρει αυτή τη λύση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Νομίζω υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Θα δούμε. Διαφορετικά, θα αναγκαστούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα» ανέφερε ο Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι στο πεδίο της μάχης οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία.

Μάλιστα σημείωσε ότι η Ουκρανία «δεν είναι ικανή» να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις και ότι τώρα προσπαθεί να καλύψει τα κενά ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες, κάποιες ενέργειες, μεγάλης κλίμακας γεγονότα, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν έχει αυτή την ικανότητα» προσέθεσε ο Πούτιν.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πρόσχημα για κυρώσεις

Αναφορικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από Δυτικές χώρες, ο Πούτιν τις δικαιολόγησε ως δικαιολογία με πρόσχημα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μάλιστα ξεκαθάρισε το γεγονός αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής που έλαβε χώρα στην Τιαντζίν.

«Γιατί; Διότι δεν μας αφορά» σημείωσε και συνέχισε «Τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι απλώς μια δικαιολογία για αποφάσεις οικονομικής φύσης εναντίον ορισμένων χωρών».