Κίεβο: Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν, συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες

Άμεση ήταν η απάντηση από το Κίεβο στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος νωρίτερα κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του, από την Κίνα στην οποία βρίσκεται, για συνάντηση μόνο εάν αυτή πραγματοποιηθεί στη Μόσχα.

Η Ουκρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση με τον υπουργό Εξωτερικών,Άντριι Σιμπίχα να δηλώνει ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας , του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Πούτιν: Υπάρχει φως στο τούνελ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Πεκίνο, ο Πούτιν απάντησε για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι πλησιάζει στο τέλος του και ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

«Πιστεύω ότι, αν υπάρχει κοινή λογική, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί μια αποδεκτή επιλογή ή ένας αποδεκτός τρόπος για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. Βλέπουμε επίσης ότι η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τη βούληση και την επιθυμία να βρει αυτή τη λύση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Νομίζω υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Θα δούμε. Διαφορετικά, θα αναγκαστούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα» ανέφερε ο Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι στο πεδίο της μάχης οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία.

Μάλιστα σημείωσε ότι η Ουκρανία «δεν είναι ικανή» να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις και ότι τώρα προσπαθεί να καλύψει τα κενά ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες, κάποιες ενέργειες, μεγάλης κλίμακας γεγονότα, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν έχει αυτή την ικανότητα» προσέθεσε ο Πούτιν.