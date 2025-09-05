Απειλεί ανοιχτά ο Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε ότι οποιεσδήποτε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους για επίθεση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το SkyNews.

«Εάν εμφανιστούν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα προχωρήσουμε με βάση το γεγονός ότι αυτές θα αποτελούν νόμιμους στόχους για καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά.



Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στο Παρίσι, όπου 26 χώρες που συμμετέχουν στη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» δήλωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας.



Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία εάν υπάρχει ειρήνη και ισχυρίστηκε ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.



Αξίζει βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι η η Μόσχα έχει παραβιάσει στο παρελθόν συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Μνημονίου της Βουδαπέστης, με την προσάρτηση της Κριμαίας και την εισβολή στην Ουκρανία.

«Περιμένω τον Ζελένσκι για συνομιλίες στη Μόσχα - Εγγυώμαι την ασφάλειά του»

Στο ίδιο Φόρουμ, ο Πούτιν ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρθει στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυριζόμενος ότι θα παρέχει ασφάλεια στον Ουκρανό πρόεδρο.

Είναι «100% εγγυημένο» σημείωσε και υποστήριξε ότι η διεξαγωγή της συνάντησης σε μια ουδέτερη, τρίτη χώρα, είναι ένα «υπερβολικό αίτημα».



«Ο καλύτερος τόπος για μια συνάντηση είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας... η Μόσχα», τόνισε.

Αυτή είναι μια πρόταση που έχει επαναλάβει πολλές φορές μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα πριν από τρεις εβδομάδες και έχει απορριφθεί τόσο από το Κίεβο όσο και από τους συμμάχους της Ουκρανίας.