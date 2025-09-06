Ο Ζελένσκι απαντά στον Πούτιν: Δεν πάω στην πρωτεύουσα ενός τρομοκράτη, ας έρθει εκείνος στο Κίεβο

Αποκλειστική συνέντευξη στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτοντας την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνατηθούν στη Μόσχα για συζητήσεις ενώ δεν δίστασε να τον αποκαλέσει τρομοκράτη.

Ο Ζελένσκι ανταπάντησε προσκαλώντας τον Ρώσο πρόεδρο στο Κίεβο ξεκαθαρίζοντας με φόντο ένα κατεστραμμένο εργοστάσιο στη Ζακαρπάτια «Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου πλήττεται από πυραύλους κάθε μέρα. Μπορεί να έρθει στο Κίεβο. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε για τρίτη φορά τη θέση του ότι ο Πούτιν δεν επιθυμεί πραγματικά να συναντηθεί μαζί του, βάζοντας στο τραπέζι όρους που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν και αποτελούν «κόκκινες γραμμές».

«Αν θέλετε να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση, προσκαλέστε με στη Μόσχα. Η Ρωσία έχει αρχίσει να μιλάει για τη συνάντηση - αυτό είναι ήδη καλό. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη ετοιμότητα για ειρήνη» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

«Θέλω να δω τον Ζελένσκι... αρκεί να έρθει στη Μόσχα»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, ότι είναι έτοιμος για άμεσες επαφές με τον Ζελένσκι και υποσχέθηκε 100% εγγύηση προσωπικής ασφάλειας στον Ουκρανό πρόεδρο εάν ερχόταν στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ηγέτης κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του στη Μόσχα για να συνομιλήσει και όχι για να τον αναγκάσει να συνθηκολογήσει.

Στο πλαίσιο της άρνησης διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα στείλουν σημαντικό αριθμό στρατευμάτων στην Ουκρανία. Προσέθεσε ότι το Κίεβο συζητά με τους συμμάχους του την ανάπτυξη των στρατευμάτων τους και δεν πρόκειται για λίγους στρατιώτες, αλλά για χιλιάδες.

Ταυτόχρονα, η Μόσχα προειδοποίησε ότι το στρατιωτικό απόσπασμα των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ή ΝΑΤΟ, εάν εμφανιστεί σε ουκρανικό έδαφος, θα γίνει νόμιμος στόχος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.