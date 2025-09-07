Η Ρωσία χτύπησε το Κίεβο με drones - 3 νεκροί ανάμεσά τους ένα παιδί

Επιδρομή ρωσικών drone εφόρμησης στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον οκτώ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στους νεκρούς βρίσκονται μια ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και ένα παιδί. Μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν συμπεριλαμβάνεται μια έγκυος ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στη συνοικία Νταρνίτσκι 4ώροφο κτίριο πήρε φωτιά λόγω της πτώσης συντριμμιών ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν. Ακόμη, ανέφερε πως συντρίμμια προκάλεσαν επίσης φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και δυο 9ώροφες στη συνοικία Σβιατοσίνσκι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που κατ’ αυτούς οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Drones χτύπησαν και άλλες περιοχές

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

Στο μεταξύ, η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».