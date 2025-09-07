Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μακρόν: Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανάρτηση που πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram την Κυριακή 07/09.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.



In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

Σημειώνεται ότι, η επικοινωνία των δυο πολιτικών έρχεται κατόπιν της μεγαλύτερης αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας το πρωί της Κυριακής από την αρχή του πολέμου. Αποτέλεσμα ήταν να χτυπηθεί το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το πρωθυπουργικό γραφείο της Ουκρανίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από ρωσικά drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και να τραυματιστούν άλλοι 20.

Μακρόν: 26 χώρες έτοιμες να συνδράμουν ως δυνάμεις ασφαλείας

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μακρόν είχε χαρακτηρίσει «πολύ ξεκάθαρη την προθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας» κατά τη διάρκεια της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Γάλλος πρόεδρος προσέθεσε ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον «τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας. Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα. «Αυτή η δύναμη δεν έχει καμία πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».



Δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.



Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.