Συναγερμός στην Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε το πρωθυπουργικό γραφείο στο Κίεβο

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε την Κυριακή 07/09 πως, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η έδρα της κυβέρνηση της χώρας υπέστη ζημιά από εχθρικό πλήγμα.

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός Σβιριντένκο μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσχεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.

3 νεκροί από χτύπημα σε πολυκατοικία

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

Στους νεκρούς βρίσκονται μια ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και ένα παιδί. Μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν συμπεριλαμβάνεται μια έγκυος ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στη συνοικία Νταρνίτσκι 4ώροφο κτίριο πήρε φωτιά λόγω της πτώσης συντριμμιών ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν. Ακόμη, ανέφερε πως συντρίμμια προκάλεσαν επίσης φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και δυο 9ώροφες στη συνοικία Σβιατοσίνσκι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που κατ’ αυτούς οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα.