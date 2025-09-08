Τι είναι ο ρωσικός πύραυλος Ισκαντέρ που χτύπησε την έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο

Αεροπορικό χτύπημα στην έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, σημειώθηκε για πρώτη φορά στα τριάμισι χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, την Κυριακή (7/9).

Όπως ανακοίνωσε το «δεξί χέρι» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, το χτύπημα πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ.

«Για πρώτη φορά, ο εχθρός επιτέθηκε στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης, ένα πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου.

Φωτό: Reuters

Ο Γερμάκ σημείωσε ότι συζήτησε αυτήν την επίθεση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Φωτό: Reuters

Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά πυραύλους Ισκαντέρ εναντίον της Ουκρανίας. Την Κυριακή εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, είπε νωρίτερα ότι πήγε στην έδρα της κυβέρνησης και είδε τη «διάπλατη τρύπα» που προκάλεσε ο πύραυλος, καθώς και τα συντρίμμια του. Σημείωσε ότι το κτίριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς επειδή «ο πύραυλος δεν εξερράγη πλήρως».

Φωτό: Reuters

Ο Αντρίι Ντάνικ, επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Επειγουσών Καταστάσεων, είπε ότι οι ζημιές εκτείνονται σε μια επιφάνεια 800-900 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση επεκτάθηκε «πολύ γρήγορα», είπε σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το κτίριο για να δουν τις ζημιές.

Τι είναι ο πύραυλος Ισκαντέρ

Ο πύραυλος Ισκαντέρ είναι ένα ρωσικό τακτικό πυραυλικό σύστημα εδάφους - εδάφους μικρού βεληνεκούς. Αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση -προς το τέλος της- και κατόπιν από τη Ρωσία, με σκοπό να αντικαταστήσει παλαιότερα πυραυλικά συστήματα.

Η εμβέλειά του αγγίζει τα 400 με 500 χιλιόμετρα. Ο Ισκαντέρ θεωρείται όπλο στρατηγικής αποτροπής σε τακτικό επίπεδο.

Χρησιμοποιείται για την καταστροφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συστημάτων αεράμυνας, κέντρων διοίκησης, αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Λόγω της υψηλής ταχύτητας, της ευελιξίας στην τροχιά και της ακρίβειας του πυραύλου, είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.