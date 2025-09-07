Σοκ για Ουκρανό παίκτη της Μπενφίκα: Ρωσικά drones χτύπησαν το σπίτι της οικογένειάς του στο Κίεβο

Σκηνές τρόμου έζησε η οικογένεια του Γκεόργκι Σουντάκοφ στο Κίεβο, όταν το σπίτι τους έγινε στόχος ρωσικών drones και πυραύλων τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9). Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπενφίκα αποκάλυψε το σοκαριστικό περιστατικό μέσα από ανάρτησή του στα social media, ενημερώνοντας πως η σύζυγός του, το παιδί του και η μητέρα του βρέθηκαν μέσα στο κτήριο την ώρα της επίθεσης.

Το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές, με την οικογένεια να ξυπνά ανάμεσα σε εκρήξεις και συντρίμμια. Ευτυχώς, όπως τόνισε ο ίδιος, όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, παρά τον τρόμο που έζησαν. «Απάνθρωποι από γειτονική χώρα θα γράψουν ότι φυλάσσεται στρατιωτικός εξοπλισμός στο σπίτι μου. Έτσι είναι το σπίτι μου μετά το αποψινό. Η σύζυγος, το παιδί και η μητέρα ήταν μέσα εκείνη την ώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.



Η ανάρτηση του Σουντάκοφ προκάλεσε συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης στα social media, με φιλάθλους της Μπενφίκα αλλά και χρήστες από την Ουκρανία και το εξωτερικό να στέλνουν μηνύματα στήριξης στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του.

Η δημοσίευση του Σουντάκοφ

«Πώς είναι το σπίτι μου μετά το αποψινό. Η σύζυγος με το παιδί και η μητέρα ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Απάνθρωποι από γειτονική χώρα θα γράψουν ότι φυλάσσεται στρατιωτικός εξοπλισμός στο σπίτι μου. Έτσι είναι το σπίτι μου μετά το αποψινό. Η σύζυγος, το παιδί και η μητέρα ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα».