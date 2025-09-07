Πόλεμος στην Ουκρανία: «Δειλή» χαρακτήρισε ο Στάρμερ την επίθεση στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο

Την καταδίκη του για την «δειλή» όπως χαρακτήρισε επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κρις Στάρμερ την Κυριακή 07/09.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι «σοκαρισμένος από την βάρβαρη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, από την οποία, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη».

Επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανάρτηση που πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram την Κυριακή 07/09.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.



In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

Σημειώνεται ότι, η επικοινωνία των δυο πολιτικών έρχεται κατόπιν της μεγαλύτερης αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας το πρωί της Κυριακής από την αρχή του πολέμου. Αποτέλεσμα ήταν να χτυπηθεί το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το πρωθυπουργικό γραφείο της Ουκρανίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από ρωσικά drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και να τραυματιστούν άλλοι 20.