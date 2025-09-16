Στάρμερ: Διέταξε έρευνα για την MI5 λόγω παροχής ψευδών στοιχείων

Νέα έρευνα διέταξε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο η MI5 παρείχε ψευδή στοιχεία σε τρεις δικαστικές υποθέσεις.

Η εν λόγω οδηγία του Στάρμερ ήρθε μετά από τα αιτήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ερευνητικών Εξουσιών, τα οποία απέρριψαν τις εξηγήσεις της MI5 σχετικά με το τι συνέβη.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν νεοναζιστή πληροφοριοδότη του κράτους, γνωστό ως Πράκτορα Χ, ο οποίος χρησιμοποίησε τη θέση του στην MI5 για να εξαναγκάσει τη φίλη του, στην οποία επιτέθηκε με μαχαίρι.

Η γραπτή δήλωση Στάρμερ στο Κοινοβούλιο

Την Τρίτη (16/9) ο Βρετανός πρωθυπουργός έγραψε στον Επίτροπο Ερευνητικών Εξουσιών Sir Brian Leveson, ζητώντας του να διεξαγάγει νέα έρευνα. Σε γραπτή δήλωση προς το Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ είπε: «Έχω δώσει εντολή στον Επίτροπο να ξεκινήσει αμέσως αυτή την έρευνα». Είπε ότι τα δικαστήρια «θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους σε σχέση με την υπόθεση του Πράκτορα Χ».

Παράλληλα, ο Στάρμερ σημείωσε ότι τα αρμόδια δικαστήρια είχαν διαπιστώσει ότι οι έρευνες της MI5 σχετικά με τα ψευδή στοιχεία «παρουσίαζαν σοβαρές διαδικαστικές ελλείψεις».

Όπως επισημαίνει το BBC, η νέα έρευνα θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Ερευνητικών Εξουσιών, Sir Brian Leveson, ο οποίος εποπτεύει τις δραστηριότητες παρακολούθησης της MI5. Το γραφείο του, IPCO, έλαβε επίσης ψευδή στοιχεία από την MI5 σχετικά με την υπόθεση.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Ο Υπουργός Εσωτερικών εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρασχέθηκαν ανακριβή στοιχεία στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Δικαστήριο Ερευνητικών Εξουσιών. Ο Γενικός Διευθυντής της MI5 ζήτησε δικαιολογημένα συγγνώμη για αυτό το σοβαρό σφάλμα, τόσο δημοσίως όσο και στα δικαστήρια.

Και τα δύο δικαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί πώς παρουσιάστηκαν σε αυτά ανακριβή στοιχεία. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε τις συστάσεις τους και ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον Sir Brian Leveson – τον Επίτροπο Ερευνητικών Εξουσιών – να ηγηθεί αυτής της έρευνας. Δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω σχόλια μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

Τι είναι η MI5

Με λίγα λόγια, η Υπηρεσία Ασφαλείας, κοινώς γνωστή ως MI5 (Military Intelligence, Section 5), είναι η υπηρεσία εσωτερικής αντικατασκοπείας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί μέρος του μηχανισμού πληροφοριών της χώρας, μαζί με την Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών (MI6), το Κέντρο Επικοινωνιών της Κυβέρνησης (GCHQ) και την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DI). Η MI5 διευθύνεται από την Κοινή Επιτροπή Πληροφοριών (JIC) και η υπηρεσία δεσμεύεται από τον Νόμο περί Υπηρεσίας Ασφαλείας του 1989.

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την προστασία της βρετανικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της κατασκοπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.