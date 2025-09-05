Ο Στάρμερ ανακάτεψε την τράπουλα: Ποιοι αναλαμβάνουν τα πιο σημαντικά υπουργεία

Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε την Παρασκευή 05/09 ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με την Ιβέτ Κούπερ να αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, αντικαθιστώντας στη θέση αυτήν τον Ντέιβιντ Λάμι.

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπουργός Εσωτερικών, στη θέση της Ιβέτ Κούπερ, διορίστηκε η Σαμπάνα Μαχμούντ, ενώ ο Στιβ Ριντ αναλαμβάνει το υπουργείο Στέγασης, ο Πατ Μακφάντεν το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων, η Έμμα Ρέινολντς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας και η Λιζ Κένταλ το υπουργείο Επιστημών.

Ο Πίτερ Κάιλ διορίστηκε υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ υπουργός Σκωτίας.

Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων ενώ ο Τζόναθαν Ρέινολντς αναλαμβάνει υπεύθυνος της κομματικής πειθαρχίας (chief whip).

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, περίπου έναν χρόνο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της, στάθηκε η παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού.

«Ήσασταν μια έμπιστη συνάδελφος»

Σε μια χειρόγραφη απάντηση στην Ρέινερ, ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανέφερε «Παρόλο που πιστεύω ότι έχετε πάρει τη σωστή απόφαση, είναι μια απόφαση που ξέρω ότι είναι πολύ επώδυνη για εσάς. Έχετε δώσει τον καλύτερό σας εαυτό για να πετύχει η κυβέρνηση των Εργατικών και έχετε αποτελέσει κεντρικό μέρος του σχεδίου μας να κάνουμε τη Βρετανία πιο δίκαιη για τις οικογένειες.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πολύ λυπημένος που σας χάνω από την κυβέρνηση. Ήσασταν μια έμπιστη συνάδελφος και μια αληθινή φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Τρέφω μόνο θαυμασμό για εσάς και τεράστιο σεβασμό για τα επιτεύγματά σας στην πολιτική».