Πολιτικός «πονοκέφαλος» στη Βρετανία: Ανασχηματισμός από τον Κιρ Στάρμερ μετά το οικονομικό σκάνδαλο

Σε πολιτική δίνη βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ανασχηματισμό στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Συγκεκριμένα, η Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε το πρωί της Παρασκευής 05/09, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος αξίας 800.000 λιρών στο Χόουβ. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Η παραίτησή της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην κορυφή της κυβέρνησης, τόσο ως αναπληρώτρια πρωθυπουργός όσο και στον ρόλο της στο υπουργείο στέγασης, όπου ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση εκ των βασικών δεσμεύσεων των Εργατικών - την κατασκευή 1,5 εκατομμυρίου κατοικιών μέχρι το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου.

Η αποχώρησή της έρχεται μετά την δήλωση του συμβούλου δεοντολογίας του πρωθυπουργού, Σερ Λόρι Μάγκνους, ότι η Ρέινερ «ενήργησε με ακεραιότητα», αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές, δεδομένης τόσο της θέσης μου ως γραμματέας στέγασης όσο και των περίπλοκων οικογενειακών μου ρυθμίσεων» ανέφερε στην επιστολή που έστειλε η Ρέινερ στον Στάρμερ.

Η Ρέινερ δήλωσε ότι ανέλαβε «πλήρη ευθύνη για αυτό το λάθος», προσθέτοντας: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να κάνω οτιδήποτε άλλο παρά να πληρώσω το σωστό ποσό».

«Ήσασταν μια έμπιστη συνάδελφος»

Σε μια χειρόγραφη απάντηση στην Ρέινερ, ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανέφερε «Παρόλο που πιστεύω ότι έχετε πάρει τη σωστή απόφαση, είναι μια απόφαση που ξέρω ότι είναι πολύ επώδυνη για εσάς. Έχετε δώσει τον καλύτερό σας εαυτό για να πετύχει η κυβέρνηση των Εργατικών και έχετε αποτελέσει κεντρικό μέρος του σχεδίου μας να κάνουμε τη Βρετανία πιο δίκαιη για τις οικογένειες.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πολύ λυπημένος που σας χάνω από την κυβέρνηση. Ήσασταν μια έμπιστη συνάδελφος και μια αληθινή φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Τρέφω μόνο θαυμασμό για εσάς και τεράστιο σεβασμό για τα επιτεύγματά σας στην πολιτική».

Ποιοι αναλαμβάνουν τα κρίσιμα υπουργεία

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.