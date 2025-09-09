Φρικιαστικό βίντεο του Ζελένσκι: Νεκροί κείτονται στον δρόμο - «Απαιτείται απάντηση από τις ΗΠΑ»

«Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα την ώρα που περίμεναν να παραλάβουν τη σύνταξή τους στην ανατολική Ουκρανία», αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στον λογαριασμό του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένα στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέρια βόμβα στο χωριό Γιάροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ» στοίχισε τη ζωή σε «περισσότερους από 20 αμάχους», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος.



«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στο Χ.



«Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δεν πρέπει να μένουν χωρίς την κατάλληλη απάντηση από τον κόσμο. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν ζωές, αποφεύγοντας νέες ισχυρές κυρώσεις και νέα ισχυρά πλήγματα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει σιωπηλός. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει αδρανής. Απαιτείται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται απάντηση από την Ευρώπη. Απαιτείται απάντηση από τη G20. Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες για να σταματήσει η Ρωσία να φέρνει τον θάνατο», αναφέρει η ανάρτηση του Ζελένσκι.

Telegram Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάτσκιν έκανε λόγο για «τουλάχιστον 21 νεκρούς» και για αντίστοιχο αριθμό τραυματιών. «Δεν πρόκειται για στρατιωτική ενέργεια αλλά για καθαρή τρομοκρατία», δήλωσε. «Διασώστες, γιατροί, η αστυνομία και οι τοπικές Αρχές είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε.



Το χωριό Γιάροβα απέχει λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία. Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αριθμούσε περίπου 1.800 κατοίκους.