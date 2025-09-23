Κίνηση: Το «αδιαχώρητο» στον Κηφισό λόγω βλάβης σε φορτηγό - Χάος σε Κηφισίας, κέντρο

Άλλη μια ημέρα ξεκίνησε με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Τρίτης 23/09.

Συγκεκριμένα, όσοι κινούνται κυρίως στον Κηφισό και τη λεωφόρο Αθηνών θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη υπομονή καθώς οι ουρές των οχημάτων έχουν δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται ως εξής: Στον Κηφισό υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό λόγω μηχανικής βλάβης. Παρατηρείται δυσχέρεια στο ύψος των Αγίων Αναργύρων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στην άνοδο της Συγγρού κυρίως στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Καλλιρόης.

Επιπρόσθετα, επί της οδού Πανεπιστημίου υπάρχουν τμηματικά καθυστερήσεις δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ στην οδό Σταδίου υπάρχει συμφόρηση κυρίως στην έξοδο προς την πλατεία Συντάγματος.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο της Κατεχάκη.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25 ΄από κόμβο Φυλης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.