NBC: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εποπτεύουν μια ουδέτερη ζώνη στην Ουκρανία, αν επιτευχθεί συμφωνία

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση μιας μεγάλης ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, στην περίπτωση που η τελευταία επιτύχει ποτέ ειρηνευτική συμφωνία με την Ρωσία.

Αυτή η ζώνη ασφαλείας αποτελεί ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία της χώρας από τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το NBC News, επικαλούμενο τέσσερα άτομα που έχουν γνώση ενός σχεδίου, το οποίο συζητούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι θα είναι αυτή η ουδέτερη ζώνη

Αυτή η ουδέτερη ζώνη θα είναι μια μεγάλη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή — τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί — εντός της σημερινής Ουκρανίας, που θα χωρίζει το ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος εντός της χώρας. Εν μέρει λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων της, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση της ζώνης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας drones και δορυφόρους μαζί με άλλες δυνατότητες πληροφοριών, αλλά θα συντονίζονται με άλλες χώρες που θα παρακολουθούν επίσης.

Η ζώνη θα μπορούσε στη συνέχεια να ασφαλιστεί από στρατεύματα από μία ή περισσότερες χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο. Δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας, ανέφεραν. Το Politico είχε προηγουμένως αναφερθεί στη γενική ιδέα μιας ζώνης ασφαλείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρέπει να συμφωνήσει με οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, και η συμμετοχή του ΝΑΤΟ ή ακόμα και η πρόταση για συμμετοχή του αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τον ίδιο, οπότε οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή οτιδήποτε μοιάζει με το σήμα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ορισμένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο.

Αντ' αυτού, ορισμένες από τις εγγυήσεις θα βασίζονταν πιθανώς σε στρατεύματα από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και σε ένα συνονθύλευμα διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της, που θα παρείχαν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς να εμπλέκουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ — μια επίθεση εναντίον ενός μέλους σημαίνει επίθεση εναντίον όλων — το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Κάθε σχέδιο είναι προσωρινό έως ότου ο Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσουν σε ένα, εκτός από τους ηγέτες των χωρών που θα εμπλακούν στις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Αρχικά, η συνάντηση αυτή αναμενόταν να οδηγήσει σε περαιτέρω συνομιλίες, ενδεχομένως σε άμεσες συζητήσεις μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, αλλά από τότε η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία έχει σταματήσει. Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν προχωρήσει με τις εργασίες τους για τις πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες πιθανότατα θα είναι καθοριστικές για την ειρήνη.

Την Πέμπτη, μέλη της ομάδας των συμμάχων, η οποία είναι ανεπίσημα γνωστή ως «συνασπισμός των προθύμων», συναντήθηκαν για να επισημοποιήσουν ενδεχομένως ορισμένες πτυχές του σχεδίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία αναμένεται επίσης να ηγηθούν της συνολικής προσπάθειας για την παροχή ασφάλειας στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X μετά τη συνάντηση: «Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφάλειας».

Προκλήσεις

Μεταξύ των προκλήσεων που συνεπάγεται ο σχεδιασμός είναι οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ρωσικών εισβολών που θα προκαλούσαν αντίδραση είτε από την Ουκρανία είτε από τις δυνάμεις παρακολούθησης και το είδος της αντίδρασης που θα επιτρεπόταν, ανέφερε μία από τις πηγές. Το άτομο αυτό είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής πρέπει ακόμη να καθοριστούν και ότι είναι πιθανό να αμφισβητηθούν σε περίπτωση διαφωνιών μετά τη σύναψη της συμφωνίας και τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας.

Μαζί με την ουδέτερη ζώνη, θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να στραγγαλίσει την οικονομία της Ουκρανίας. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία θα ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, διεξάγοντας θαλάσσια επιτήρηση και επιβολή του νόμου στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία συνέβαλε στην εξασφάλιση του θαλάσσιου διαδρόμου που δημιουργήθηκε για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Στο Πεντάγωνο, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την ηγεσία του στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, προέδρου του Γενικού Επιτελείου, με μια ευρύτερη συζήτηση που επικεντρώνεται επίσης στην αποτροπή, την εκπαίδευση και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Σχετικά με το τελευταίο θέμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν με την Ουκρανία μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει της οποίας το Κίεβο θα μπορούσε να αγοράσει αμερικανικά όπλα, ενώ σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτούσαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προηγμένα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Την εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Κέιν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τέσσερις επιλογές για την εγγύηση ασφάλειας και συνέστησε την πιο προοδευτική προσέγγιση, ανέφερε ο αξιωματούχος.