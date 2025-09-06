Le Monde για Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι περνούν το «μαρτύριο του Σίσυφου» από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου γιατί, λέει, υπό αυτή την ονομασία-σε ισχύ έως το 1947- οι Ηνωμένες Πολιτείες «νικούσαν πάντα». Αυτό, δυστυχώς, απέχει πολύ από την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι των ΗΠΑ είχαν ακόμη μία επώδυνη εμπειρία κατά την διάρκεια μιας μακράς τηλεφωνικής συνομιλίας χθες στο Παρίσι με τον Αμερικανό Πρόεδρο παρουσία του Αντιπροέδρου του», σημειώνει η εφημερίδα Le Monde στο κύριο άρθρο της σήμερα.

Μοναδικός στόχος της συνομιλίας στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» ήταν να εξασφαλίσουν από τον Αμερικανό Πρόεδρο την ρητή δέσμευσή του για στρατιωτική στήριξη στις προσπάθειες των Ευρωπαίων για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Για ακόμη μία φορά, ο Τραμπ δίστασε να κάνει το βήμα, προτιμώντας να εκφράσει ανοιχτά την δυσαρέσκειά του για την Ευρώπη και την Κίνα, παρατηρεί η εφημερίδα. Παρά το ότι εμφανίστηκε «πολύ σαφής», σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, αναφορικά με την πρόθεσή του να στηρίξει τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες οι Ευρωπαίοι δηλώνουν έτοιμοι να παράσχουν στην Ουκρανία, δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα φανεί αυτή η στήριξη στο πεδίο.

Οι Ευρωπαίοι έκαναν ό,τι τους αναλογούσε

«Κανείς δεν μπορεί να προσάψει στους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένου και του Ζελένσκι, πως σταμάτησαν ποτέ τις προσπάθειές τους να φέρουν τον Τραμπ στο στρατόπεδό τους. Μετά την καταστροφική ρωσο-αμερικανική Σύνοδο της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν και ήρε τις απειλές για κυρώσεις χωρίς καμία ανταπόδοση, οι Ευρωπαίοι ταξίδεψαν ομαδικώς και αλληλέγγυοι στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου προκειμένου να τον πείσουν να υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση. ΄Επρεπε να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στην Ουάσινγκτον. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της Συνόδου χθες στο Παρίσι», κατά τον Monde.

Η Συμμαχία των Προθύμων έκανε ό,τι της αναλογούσε. Eφεξής, 26 χώρες δεσμεύονται εφεξής επισήμως να στηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία σε έδαφος, θάλασσα και αέρα προκειμένου να βοηθήσουν στην εγγύηση της ασφάλειας της χώρας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Ζελένσκι επιμένει πως «είναι σημαντικό να είναι οι ΗΠΑ στο πλευρό μας». Σε αυτό συμφωνούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι έτοιμες να δεσμευθούν στο σχέδιο αλλά διστάζουν χωρίς την ρητή διαβεβαίωση της πραγματικής αμερικανικής στήριξης.

Ο Πούτιν δεν έχει καμία διάθεση να λήξει τον πόλεμο

Η εφημερίδα δεν χαρίζεται σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του Τραμπ: «Έτσι, λοιπόν, συνεχίζεται το "μαρτύριο του Σίσυφου" από τον απρόβλεπτο Αμερικανό Πρόεδρο. Το βασικό πρόβλημα παραμένει: πώς θα επιτευχθεί μία συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δίνει καμία ένδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση; Αντίθετα, το Κρεμλίνο δηλώνει ΄απόλυτα αντίθετο΄ προς τις εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας και κατηγορεί τους Ευρωπαίους πως παρεμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου. Μετά και την εμφάνισή του στην Κίνα στο πλευρό του Σι Ζινπίνγκ, ο Πούτιν δείχνει πως δεν έχει καμία διάθεση να λήξει τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει, επιτέλους, την απειλή του για κυρώσεις κατά της Ρωσίας; Αυτό είναι, στην πραγματικότητα, το βασικό ερώτημα στο στάδιο που βρισκόμαστε», καταλήγει η ανάλυση της εφημερίδας.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου