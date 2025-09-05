Ο Τραμπ μετονομάζει του υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου» με νέο διάταγμα

Μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα υπέγραψε την Παρασκευή 05/09 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Μεταξύ των διαταγμάτων συμπεριλαμβανόταν και εκείνο της μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου κάτι το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει εδώ και λίγες εβδομάδες.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το νέο όνομα αντανακλά καλύτερα την παγκόσμια κατάσταση και τις στρατηγικές ανάγκες της χώρας. «Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κατάλληλο όνομα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι θα μπορούσε πραγματικά να φανταστεί κανείς», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι η αλλαγή ονόματος «δεν αφορά μόνο τη μετονομασία, αλλά την αποκατάσταση». Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι ο στρατός «θα επιτεθεί, όχι μόνο στην άμυνα» και, όπως αντικατοπτρίζεται στην αλλαγή ονόματος, η χώρα θα «αναδείξει πολεμιστές, όχι μόνο υπερασπιστές».

Γιατί άλλαξε το όνομα;

Αυτή η αλλαγή ονόματος δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ έχουν υποστηρίξει την επιλογή αυτή εδώ και μήνες. Άλλωστε, ο τελευταίος είχε δημιουργεί και μια διαδικτυακή δημοσκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα τον Μάρτιο ώστε ο κόσμος να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε «Σε όλους αρέσει που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν υπήρχε το Υπουργείο Πολέμου. Μετά το αλλάξαμε σε Υπουργείο Άμυνας».

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την πιθανότητα ότι η αλλαγή ονόματος θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «εμείς απλώς θα το κάνουμε». «Είμαι βέβαιος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει αν φτάσει εκεί», πρόσθεσε.