Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον ανοίγουν «πόλεμο» με Τραμπ: Μηνύσεις για τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς

Μήνυση κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσαν αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον DC, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία στέλνοντας χιλιάδες άνδρες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συναίνεση των τοπικών αρχών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη από τον Γενικό Εισαγγελέα της DC, Μπράιαν Σουαλμπ, υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες – πολλοί από άλλες πολιτείες – έχουν οριστεί αναπληρωματικοί από το γραφείο των Αμερικανών Μαρσάλων και περιπολούν στις γειτονιές, διεξάγουν έρευνες και προχωρούν σε συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που γενικά απαγορεύουν στον στρατό να λειτουργεί ως τοπική αστυνομία.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι αυτή η ανάπτυξη υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους κατοίκους και τις αρχές επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία, αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και πλήττοντας τις επιχειρήσεις.

«Η Εθνοφρουρά είναι ανεπιθύμητη και επικίνδυνη»

«Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιζήμια για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της», δήλωσε ο εισαγγελέας Σουαλμπ. «Σήμερα είναι η DC, αλλά αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Καταθέσαμε αυτή την αγωγή για να βάλουμε τέλος σε αυτήν την παράνομη ομοσπονδιακή υπέρβαση εξουσίας».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατευμάτων στις 11 Αυγούστου, στο πλαίσιο της «αντιεγκληματικής» του ατζέντας στην πρωτεύουσα, που περιλάμβανε επίσης ενίσχυση των ομοσπονδιακών δυνάμεων από άλλες υπηρεσίες και απόπειρα ελέγχου του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν, μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον – που περιλαμβάνουν στρατιώτες από έξι πολιτείες υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία – έλαβαν εντολή να φέρουν όπλα. Το πρωί της Τρίτης, 2.290 μέλη της Εθνοφρουράς είχαν ανατεθεί στην αποστολή – εκ των οποίων τα 1.340 από άλλες πολιτείες.

Μέχρι τον Δεκέμβριο η παραμονή τους

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τα μέλη της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη αναμένεται να δουν τις στρατιωτικές τους εντολές να παρατείνονται έως τον Δεκέμβριο ώστε να διασφαλιστούν τα επιδόματα των στρατευμάτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές της στην πρωτεύουσα, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση της βίαιης εγκληματικότητας από τότε που ενίσχυσε την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου τον περασμένο μήνα. Όμως, οι επικριτές — ανάμεσά τους και η δήμαρχος της DC, Μιούριελ Μπάουζερ — υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι περιττή και δαπανηρή, με τους φορολογούμενους να πληρώνουν περίπου 1 εκατ. δολάρια την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα στρατιώτες φαίνονται να βγάζουν φωτογραφίες με τουρίστες και να μαζεύουν σκουπίδια.

Η Μπάουζερ υπέγραψε αυτήν την εβδομάδα εκτελεστική εντολή που απαιτεί από την πόλη να συντονίζεται στενά με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου επ’ αόριστον. Ενώ ορισμένες προοδευτικές ομάδες είδαν αυτή την κίνηση ως παραχώρηση στον Τραμπ, η δήμαρχος διευκρίνισε αργότερα ότι το διάταγμα αποσκοπεί στο να προσφέρει μια «έξοδο κινδύνου» στην κυβέρνηση και στους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου, ώστε να μειώσουν σταδιακά την εμπλοκή τους στην Ουάσιγκτον.

«Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς το Κογκρέσο: έχουμε ένα πλαίσιο για να ζητήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ομοσπονδιακούς πόρους στην πόλη μας. Δεν χρειαζόμαστε μια προεδρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε την Τετάρτη η Μπάουζερ, τονίζοντας ότι η προστασία της αυτονομίας της DC παραμένει ο «οδηγός» της.

Ο Τραμπ θέλει να στείλει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Η αγωγή κατατέθηκε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για μια μεγάλη επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Σικάγο, με τον Τραμπ να δεσμεύεται ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αναπαράγει τις τακτικές της και σε άλλες πόλεις με Δημοκρατική ηγεσία – ο Τραμπ έχει μοναδική εξουσία επί της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον, η οποία υπάγεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Το καθεστώς της πόλης ως «περιφέρεια» — και όχι πολιτεία — δίνει στον πρόεδρο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεγαλύτερη ευχέρεια στη διοίκηση στρατευμάτων και μιας σειράς άλλων ομοσπονδιακών αρχών.

Η αγωγή του γενικού εισαγγελέα της Ουάσιγκτον έρχεται μετά από μια άλλη επιτυχή νομική πρόκληση στην Καλιφόρνια αυτήν την εβδομάδα κατά της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ.

Παράνομες οι κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δικαστές

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τρίτη ότι ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παραβίασαν την ομοσπονδιακή νομοθεσία χρησιμοποιώντας τον αμερικανικό στρατό για να διεξάγουν επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες και γύρω περιοχές νωρίτερα το καλοκαίρι.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε διατάξει 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς και εκατοντάδες πεζοναύτες στο Λος Άντζελες – παρά τις αντιρρήσεις του Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ – για να καταστείλει τις μεταναστευτικές διαδηλώσεις.

Ο Σουαλμπ είχε μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα, όταν η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι προσπάθησε να διορίσει έναν «έκτακτο αστυνομικό επίτροπο» ώστε να αντικαταστήσει τον αρχηγό της αστυνομίας της DC και να αναλάβει τον έλεγχο του τμήματος. Τελικά, οι αξιωματούχοι του Τραμπ υποχώρησαν από εκείνο το εκτεταμένο σχέδιο, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες από την τοπική αστυνομία στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν το Κογκρέσο την παρατείνει.

Αυτήν την περίοδο, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή εξετάζουν νομοσχέδιο που θα αναμόρφωνε τις πολιτικές ποινικής δικαιοσύνης στην DC και θα απέπεμπε τον εκλεγμένο τοπικά Σουαλμπ, αντικαθιστώντας τον με πρόσωπο διορισμένο από τον πρόεδρο.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Σουαλμπ ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.