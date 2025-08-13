Δυστοπία στην Ουάσιγκτον: Εθνοφρουρά και τεθωρακισμένα δίπλα σε αξιοθέατα - Άφωνοι οι τουρίστες

Δυστοπικές είναι οι εικόνες που αντικρύζει κανείς στην Ουάσιγκτον από το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου. Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ άρχισαν να εμφανίζονται στους δρόμους, μια ημέρα μετά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Θωρακισμένα οχήματα βρίσκονται σε αστικά κέντρα και τουριστικά αξιοθέατα γύρω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αναμένεται να αποσταλούν 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς, καθώς και 500 ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου.



Από την πλευρά της, η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, η οποία δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, χαρακτήρισε την αποστολή των στρατιωτικών δυνάμεων ως «αυταρχική κίνηση».

Σημειώνουμε ότι ο Τραμπ προειδοποίησε με παρόμοιες αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, δύο πόλεις που επίσης ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Ουάσιγκτον.

Όπως περιγράφει το BBC, οι στρατιωτικές δυνάμεις με καμουφλάζ στήνουν οδοφράγματα έξω από διάφορα κυβερνητικά κτίρια και μάλιστα φωτογραφίζονται με τουρίστες (!).





Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, 23 άτομα συνελήφθησαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου. Η Λέβιτ δήλωσε ότι οι συλλήψεις αφορούσαν ανθρωποκτονία, παραβάσεις σχετικά με όπλα, διακίνηση ναρκωτικών, άσεμνες πράξεις, παρενόχληση, επικίνδυνη οδήγηση και άλλα εγκλήματα. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», τόνισε.



«Κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ θα καταδιώξει και θα συλλάβει ανελέητα κάθε βίαιο εγκληματία στην Περιφέρεια που παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο τους νομοταγείς Αμερικανούς», κατέληξε.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε στη συνέχεια ότι πράκτορες του FBI συμμετείχαν στις μισές περίπου από αυτές τις συλλήψεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα επίπεδα εγκληματικότητας

Αξίζει να αναφέρουμε τα λεγόμενα της αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Πάμελα Σμιθ: «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να απομακρύνουμε τα παράνομα όπλα από τους δρόμους μας και, αν έχουμε αυτή την ενίσχυση της παρουσίας, γνωρίζουμε ότι αυτό θα κάνει την πόλη μας ακόμα καλύτερη».



Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εγκληματικότητα που δημοσίευσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον, τα βίαια εγκλήματα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2023 και μειώθηκαν κατά 35% πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών της Ουάσιγκτον, Γκρεγκ Πέμπερτον, αμφισβήτησε αυτά τα στοιχεία, κατηγορώντας προηγουμένως το αστυνομικό τμήμα της πόλης για «σκόπιμη παραποίηση των στοιχείων για την εγκληματικότητα, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα μείωσης της εγκληματικότητας, ενώ οι κοινότητες υποφέρουν».



Τα στοιχεία του FBI δείχνουν επίσης μείωση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον πέρυσι, με μια πιο μέτρια μείωση της τάξης του 9%.



Μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην πρωτεύουσα είναι υψηλότερο από το μέσο όρο σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

