Σε κατάσταση «πολιορκίας» η Ουάσιγκτον: Πρωτόγνωρες οι κινήσεις Τραμπ – Τα στοιχεία τον διαψεύδουν

Πρωτόγνωρα μέτρα έλαβε τη Δευτέρα (11/8) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βγάζοντας την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ακόμη κι όταν οι τοπικοί ηγέτες επεσήμαναν στοιχεία που δείχνουν ότι η βία έχει μειωθεί.

Ανέλαβε τη διοίκηση του αστυνομικού τμήματος και ανέπτυξε την Εθνοφρουρά βάσει νόμων και συνταγματικών εξουσιών που δίνουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεγαλύτερη επιρροή στην πρωτεύουσα της χώρας σε σχέση με άλλες πόλεις. Ο ιστορικά πλειοψηφικός μαύρος πληθυσμός της δεν εξέλεγε το δικό του δημοτικό συμβούλιο και δήμαρχο μέχρι το 1973, όταν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον υπέγραψε τον Νόμο για την Αυτοδιοίκηση.

Το μέτρο εξακολουθούσε να αφήνει σημαντική εξουσία στον πρόεδρο και το Κογκρέσο, αν και κανένας πρόεδρος δεν είχε ασκήσει ποτέ πριν αστυνομικές εξουσίες.

Τι προβλέπει ο νόμος

Όπως σημειώνει το Associated Press, το Σύνταγμα προβλέπει τη δημιουργία της Περιφέρειας της Κολούμπια, η οποία θα λειτουργεί ως έδρα της ομοσπονδιακής εξουσίας υπό τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου και όχι οποιασδήποτε Πολιτείας.

Αν και ο νόμος περί αυτοδιοίκησης επέτρεπε μεγαλύτερο τοπικό έλεγχο, ο πρόεδρος μπορεί ακόμα να καλέσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνησή του το έκανε στις διαδηλώσεις Black Lives Matter το 2020, όταν τα μέλη της κατηγορήθηκαν αργότερα ότι πέταξαν με ελικόπτερο πολύ χαμηλά πάνω από το πλήθος. Η Εθνοφρουρά κλήθηκε ξανά στην πρώτη θητεία του Τραμπ, στις 6/1/2021, όταν οι υποστηρικτές του κατέλαβαν το Καπιτώλιο.

Οι κινήσεις του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στην Ουάσινγκτον έρχονται καθώς συνεχίζεται η νομική μάχη για την αποστολή της Εθνοφρουράς σε μια άλλη Πολιτεία υπό δημοκρατική ηγεσία, το Λος Άντζελες, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Παράλληλα, το άρθρο 740 του νόμου Home Rule Act επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο του Αστυνομικού Τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσινγκτον για 48 ώρες, με δυνατότητα παράτασης έως 30 ημέρες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κανένας πρόεδρος δεν το έχει κάνει αυτό στο παρελθόν, δήλωσε η Μόνικα Χόπκινς, εκτελεστική διευθύντρια της ACLU της Ουάσινγκτον.

«Αυτή είναι η ημέρα της απελευθέρωσης στην Ουάσιγκτον και θα πάρουμε πίσω το Καπιτώλιο», δήλωσε ο πρόεδρος. Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, χαρακτήρισε την ανάληψη «άνευ προηγουμένου».

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ουάσιγκτον

Σύμφωνα, με την Δημοκρατική δήμαρχο της Ουάσιγκτον, Μιούρελ Μπόουζερ, τα βίαια εγκλήματα συνολικά στην Ουάσιγκτον έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, μετά από μια αύξηση το 2023.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025, συνεχίζουν να μειώνονται. Σύμφωνα με την MPDC, τα βίαια εγκλήματα συνολικά έχουν μειωθεί κατά 26% φέτος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, ενώ οι ληστείες έχουν μειωθεί κατά 28%.

Ο Τραμπ και η Ένωση Αστυνομικών της Ουάσιγκτον αμφισβήτησαν την ακρίβεια των στοιχείων για την εγκληματικότητα που δημοσίευσε η αστυνομία της πόλης.

Τα βίαια εγκλήματα καταγράφονται με διαφορετικό τρόπο από το MPDC και το FBI - μια άλλη σημαντική πηγή στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ. Τα δημόσια στοιχεία του MPDC έδειξαν μείωση κατά 35% για το 2024, ενώ τα στοιχεία του FBI έδειξαν μείωση κατά 9%.

Έτσι, τα στοιχεία συμφωνούν ότι η εγκληματικότητα μειώνεται στην Ουάσιγκτον, αλλά διαφέρουν ως προς το επίπεδο αυτής της μείωσης. Η πτωτική τάση είναι «αδιαμφισβήτητη και μεγάλη», σύμφωνα με τον Adam Gelb, διευθύνοντα σύμβουλο του Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης (CCJ), ενός νομικού think tank.

Τι γίνεται με τα ποσοστά δολοφονιών;

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι «οι δολοφονίες το 2023 έφτασαν πιθανώς στο υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ» στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία «ανατρέχουν μόνο 25 χρόνια πίσω».

Το ποσοστό ανθρωποκτονιών όντως αυξήθηκε το 2023 σε περίπου 40 ανά 100.000 κατοίκους - το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του FBI. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ - ήταν σημαντικά υψηλότερο τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το ποσοστό των ανθρωποκτονιών μειώθηκε το 2024 και φέτος είναι κατά 12% χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το MPDC.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην πρωτεύουσα είναι υψηλότερο από το μέσο όρο, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Μέχρι τις 11 Αυγούστου, έχουν σημειωθεί 99 ανθρωποκτονίες φέτος στην Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου ενός 21χρονου ασκούμενου στο Κογκρέσο που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, μια υπόθεση στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ στην συνέντευξη Τύπου του.