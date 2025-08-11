Επική γκάφα on camera του Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν: «Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή»

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συναντηθούν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα (των ΗΠΑ), στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού πρόεδρου να βρεθεί μια λύση στην πολεμική σύγκρουση που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα (11/8) γι' αυτή τη συνάντηση κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια επική γκάφα: «Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να μιλά για την επαφή που θα έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, χωρίς να αντιληφθεί το λάθος του (υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση θα γίνει στην Αλάσκα).

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση προβλέπεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, να διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, ο οποίος πάντως δεν έχει πάψει να απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον αρχηγό της ισπανικής κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ.



Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι υποδέχθηκε χθες στο Λονδίνο τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ και τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας ευρωπαϊκών χωρών για να «συζητήσουν τα επόμενο βήμα προς την ειρήνη στην Ουκρανία».



Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε από την πλευρά του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι «όροι» της Ρωσίας

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.



Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων - αξιώσεις στις οποίες αντιτίθεται το Κρεμλίνο.