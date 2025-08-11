Διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό: Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, έστω και εμμέσως, δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στους ευρωπαίους.

Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί μια έκτακτη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής την Τετάρτη, στην οποία θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από τη σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιδράσει στις απευθείας συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες και οι θέσεις της Ευρώπης στο ζήτημα του πολέμου.

Η κοινή ανακοίνωση

Τη Δευτέρα (10/8) με κοινή ανακοίνωση ενόψει της συνόδου ΗΠΑ–Ρωσίας στην αμερικανική πολιτεία Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συναίνεση του Κιέβου, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον ρόλο της χώρας στις διαπραγματεύσεις.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης που μίλησε στο Politico, η διαδικτυακή σύνοδος θα επικεντρωθεί σε επιλογές πίεσης προς τη Ρωσία, σε ζητήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, σε εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, καθώς και στον χρονικό προγραμματισμό πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Τι ζητούν οι Ευρωπαίοι

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε μια κατάπαυση του πυρός, πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 2 μ.μ. την Τετάρτη (ώρα Βερολίνου), με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια δεύτερη συζήτηση, επίσης διάρκειας μίας ώρας, από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του Αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.