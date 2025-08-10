«Βόμβα» Ζελένσκι πριν το ιστορικό ραντεβού Τραμπ–Πούτιν: «Ουδέν έδαφος στη Ρωσία»

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία» αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Σε μια περίοδο εντεινόμενων διπλωματικών επαφών ενόψει της επικείμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η εδαφική ακεραιότητα της χώρας του είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ ευρωπαϊκοί ηγέτες τόνισαν την ανάγκη σεβασμού των συνόρων της Ουκρανίας και της συμμετοχής της στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

«Η Ουκρανία δεν θα χαρίσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας εκεχειρίας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απορρίπτοντας άμεσα την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την ερχόμενη Παρασκευή 15 Αυγούστου.

«Η απάντηση στο ουκρανικό εδαφικό ζήτημα βρίσκεται ήδη στο Σύνταγμα της Ουκρανίας. Κανείς δεν θα παρεκκλίνει από αυτό και κανείς δεν θα μπορέσει. Οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ». Ωστόσο, επισήμανε ότι αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία είναι «μη εφαρμόσιμες».

«Οποιαδήποτε απόφαση εναντίον μας, οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα απόφαση εναντίον της ειρήνης. Δεν θα πετύχουν τίποτα. Πρόκειται για αποφάσεις που γεννιούνται νεκρές».

Η δήλωσή του ήρθε μετά τα όσα είπε ο Τραμπ την Παρασκευή, ότι θα υπάρξουν «κάποιες ανταλλαγές εδαφών» ως μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο Τραμπ προετοιμάζεται να συναντήσει τον Πούτιν την επόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα για να συζητήσουν την εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

H πρόταση που εξετάζει η διοίκηση Τραμπ

Σύμφωνα με την πρόταση που εξετάζει η διοίκηση Τραμπ, η Ρωσία θα συμφωνούσε σε πάγωμα του πολέμου κατά μήκος της γραμμής επαφής στο Χερσόν και στη Ζαπορίζια, όπου η Μόσχα ελέγχει λιγότερα εδάφη σε σύγκριση με τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος στο Politico.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα διατηρούσε τον έλεγχο του Ντονμπάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω ευαίσθητων διπλωματικών συνομιλιών.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ, επέστρεψε αυτή την εβδομάδα από συνάντηση με τον Πούτιν και ενημέρωσε τον Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τους όρους υπό τους οποίους το Κρεμλίνο θα συμφωνούσε να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να αποκαλύψει τους όρους της Ρωσίας, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι συζητούνται ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.