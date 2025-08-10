Κοινή θέση Ευρωπαίων ηγετών για σύνοδο ΗΠΑ–Ρωσίας: ««Καμία απόφαση προς την ειρήνη χωρίς το Κίεβο»

Με κοινή ανακοίνωση ενόψει της συνόδου ΗΠΑ–Ρωσίας στην αμερικανική πολιτεία Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συναίνεση του Κιέβου, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον ρόλο της χώρας στις διαπραγματεύσεις.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.



«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.



Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Υπογραμμίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», σημειώνουν στην κοινή τους δήλωση οι Ευρωπαίοι ηγέτες.



Τραμπ: Aνοικτός σε τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Για πολλούς αναλυτές η συνάντηση από μόνη της είναι μια νίκη για τον Ρώσο ηγέτη, καθώς επιστρέφει μετά από μία δεκαετία στις ΗΠΑ και βγαίνει πανηγυρικά από τη διεθνή απομόνωση όπου βρισκόταν από την έναρξη του πολέμου.