WSJ: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στους όρους Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Την κοινή στάση Ευρωπαίων και Ουκρανίας απέναντι στην πρόταση της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός, αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν η αντιπρόταση να λειτουργήσει ως πλαίσιο για τις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας νέα δυναμική στη διαδικασία.

Η ρωσική πρόταση, όπως είχε παρουσιάσει η WSJ σε προηγούμενο δημοσίευμά της, προβλέπει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, περιοχές που θα παραμείνουν υπό ρωσικό έλεγχο.

Η θέση της Ευρώπης

Το ευρωπαϊκό σχέδιο απορρίπτει την πρόταση της Μόσχας και θέτει ως βασική προϋπόθεση την κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενη ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο αμοιβαία: εάν η Ουκρανία αποχωρήσει από συγκεκριμένες περιοχές, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αντιπρόταση διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ουκρανίας, με στόχο τον καθορισμό μιας κοινής «κόκκινης γραμμής» για τυχόν μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

European powers and Kyiv presented a blueprint to end the war in Ukraine, after Vladimir Putin demanded major territorial concessions and President Trump said he’d meet with the Russian leader in Alaska next week https://t.co/f5V1iKqfJJ — The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2025

Ασφάλεια και ένταξη στο ΝΑΤΟ

Καθοριστικό σημείο του σχεδίου είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο θα πρέπει να συνοδεύεται από δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένης της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι επανέλαβαν ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία» και διαβεβαίωσαν ότι η στήριξη σε όπλα και χρηματοδότηση θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως εξελίξεων στην Ουάσινγκτον.

Η πρόταση Πούτιν σε δύο φάσεις

Η ρωσική πρόταση, σύμφωνα με τη WSJ, προβλέπει:

1η φάση: Απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ και «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου.

2η φάση: Συμφωνία Πούτιν-Τραμπ σε οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο, πιθανότατα τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα, πριν από διαπραγμάτευση με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Παράλληλα, η Ρωσία δηλώνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει εδάφη που κατέχει σε Χερσώνα και Ζαπορίζια, διατηρώντας όμως τον έλεγχο Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαίας.