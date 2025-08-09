Το παζάρι εδαφών Πούτιν σε Τραμπ για ειρήνη με Ουκρανία: Οι περιοχές που ζητά και οι όροι που θέτει

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να κατέθεσε στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια πρόταση που θα μπορούσε να σημάνει τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Η πρόταση προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική της περιοχή, το Ντονμπάς, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει νέες επιθετικές κινήσεις εναντίον άλλων ουκρανικών εδαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, Πούτιν και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, σε μια συνάντηση που έχει προκαλέσει αίσθηση καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αποκλειστούν ευρωπαίοι ηγέτες από τη διαπραγμάτευση. Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι ο Πούτιν πρέπει να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος, μέσω της γραμματέας τύπου Καρολάιν Λίβιτ, απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα περί των λεπτομερειών της πρότασης, επικαλούμενος σεβασμό στις ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους.

Σχολιάζοντας την εκκρεμούσα συμφωνία, ο Τραμπ σημείωσε: «Εξετάζουμε εδάφη όπου οι μάχες διαρκούν εδώ και 3,5 χρόνια... εμείς εξετάζουμε την ανταλλαγή. Θα πάρουμε κάποια πίσω για την Ουκρανία». Επίσης επανέλαβε πως και οι δύο ηγέτες, Πούτιν και Ζελένσκι, θέλουν επίτευξη ειρήνης. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να εργαστούν για κατάπαυση του πυρός και την ανάγκη στήριξης κοινών εποικοδομητικών βημάτων.

Τι ζητά ο Πούτιν

Η πρόταση του Πούτιν περιλαμβάνει σημαντικά ουκρανικά εδάφη στην ανατολική Ουκρανία όπως το Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ, η Ζαπορίζια, η Χερσώνα, αλλά και τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα. Αν και αποτελεί παραχώρηση από την πλευρά της Ουκρανίας, η συμφωνία καταδεικνύει μια προσέγγιση λιγότερο απόλυτη για τον πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών αυτών.

Εάν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, η Ρωσία θα αποκτήσει τον έλεγχο του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, γνωστών ως Ντονμπάς, καθώς και της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε βίαια το 2014. Η Ρωσία έχει καταλάβει πλήρως το Λουχάνσκ και επί του παρόντος ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του Ντόνετσκ. Ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποιεί μεγάλες πόλεις στο δυτικό Ντόνετσκ ως αμυντικά οχυρά. Από τις 6 έως τις 8, οι ΗΠΑ συζήτησαν την πρόταση της Ρωσίας με την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, οι αρχές στην Ευρώπη και την Ουκρανία εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πρόταση της Ρωσίας. Ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς η Ρωσία σκοπεύει να διαχειριστεί τις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, όπου ελέγχει επί του παρόντος ορισμένα εδάφη, καθώς και εάν η Ρωσία θα παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ή θα αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της, αλλά δεν έλαβαν σαφείς απαντήσεις.



Η Ουκρανία και η Ευρώπη αρνούνται εδώ και καιρό να αναγνωρίσουν επίσημα τον ρωσικό έλεγχο στα κατεχόμενα εδάφη. Το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει επίσης στον πρόεδρο να εγκρίνει μονομερώς εδαφικές αλλαγές.

Η επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα αναμένεται να δοκιμάσει τις προθέσεις των ηγετών και να ρίξει φως στο αν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια διπλωματική επίλυση στην παρατεταμένη σύγκρουση, που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και προκάλεσε διεθνή ανησυχία.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά τόσο από τις συνομιλίες στη διεθνή κοινότητα όσο και από τους πολίτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που επιθυμούν εναγωνίως την ειρήνη μετά από χρόνια αναταραχών και πολεμικών επιχειρήσεων.